Зеленський в першому раунді зазнав ніщивної поразки від Путіна

Президент України втратив свій шанс

МИД РФ говорит, что обсуждает с Украиной обмен моряков

И судя по движению вокруг российского агента Вышинского, украинских моряков будут менять на российского шпиона.

Первый раунд Путин-Зеленский заканчивается сокрушительным поражением Зеленского.

Но при этом всем нам это продадут как большую победу. Перед выборами сделав подарок тому, кто с ними приедет в Киев (Зеленский, Медведчук, кто угодно) и позволив Путину сохранить лицо.

Почему это победа Путина? Потому что он не может не отпустить моряков. Есть решение международного суда, обязательно для исполнения. Не исполнит – получит болезненные санкции. И ему надо отдать. Он никуда не денется. И это было бы большая победа Украины. Публичная. Заставить агрессора признать свою вину. Показать в очередной раз, что Крым – это Украина. И что наши моряки не совершили никакого преступления. Они невиновны, черт возьми.

Но нет. Похоже, моряки вернуться домой не просто так. Навстречу им поедет российский шпион. И русские это продадут еще и как защита свободы слова в Украине. Прекрасно. И прямо перед выборами. Совпадение?

Вышинский очень важен для Москвы. Почему то очень важен. Может потому что Путин чувствует в нем коллегу. Не важно. Его можно было бы обменять на Сенцова и других политических узников Кремля. Настолько важного агента больше у нас нет. Это актив. Более весомым, судя по всему, может быть только Медведчук. Но как-то не вериться, что его арестуют. И вот вместо того, чтобы использовать этот актив для вызволенною наших пленников, мы его отдаем просто так. Да, просто так. Потому что моряки должны были бы приехать домой в любом случае.

Это сделка. Как бы цинично это не звучало. Путин циник. И мы вынуждены думать как циники, когда общаемся с ним. И вот представьте, что кто-то должен вам тысячу гривен. И проиграл суд. Но он приходит к вам и говорит, что он вернет вам эту тысячу гривен, но в обмен вы подарите ему ваши туфли. Чтобы вы сказали в реальной жизни? Что это просьба хитро сделанного товарища, и послали бы его куда подальше.

И да, моряки герои и должны быть дома. Это не обсуждается. Но также домой должен вернуться Сенцов и другие. И сейчас мы упускаем шанс вернуть их. Моряков не должны обменять. Их должны просто отпустить. И встретить в Украине как невиновных героев. Наши дипломаты и юристы сделали все для этого. А вот наши политики…

Зеленский упускает этот шанс. То ли по причине неопытности. То ли потому что ему важен политический пиар. Но результат один. Путин-Зеленский 1-0.