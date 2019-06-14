Після Путіна в Росії може з'явитися новий Сталін

Російське суспільство хоче не Путіна, а Сталіна, щоб порядок, красива старість і новий Гагарін був

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Еду из Вашингтона в Нью-Йорк и читаю статью про то, что власти Карелии (обратим внимание, что именно власти!) просят понизить статус кладбища жертв политических репрессий «Сандармох», где захоронены около 8 тысяч жертв политических репрессий. А новый статус, который называется «достопримечательное место» позволяет вести на этом месте земляные и строительные работы, — пишет «Коммерсант».

Так вот, я про дорогу из Вашингтона упомянул не случайно — тут на каждом шагу натыкаешься на какой-то памятник, который чей-то памяти посвящён. И это не обязательно именно памятник. К примеру, мы подъезжали к KFC мимо бульварчика, который разделял две полосы дороги. На бульварчике цветочки и трава. А еще гордая табличка: «Бульвар обустроен в честь команды баскетболистов школы, которые прославили наш город в чемпионате штата Мериленд». Следует заметить, что городок, куда мы заехали, он крохотный, но, как видим, гордый. И городок помнит своих победителей и чтит их. А в Вашингтоне мы ходили на Арлингтонское кладбище — описывать не буду, мы просто восхитились, как власти заботятся, чтобы не исчезла память о павших.

Я не случайно в начале упомянул, что изменить статус «Сандормоха» просят Карельские власти. Я их очень понимаю. Стоит кусок земли, а на нём нет ничего полезного. Ни дома отдыха какого-то, ни массовой застройки. Просто в земле лежат кости. Ничьи, так сказать кости, и это правда. Родственники расстреляных часто и не знали, где расстреляли их отцов и матерей, потому что им сообщали о приговоре «10 лет без права переписки». А палачи не заботились, чтобы хоронить с табличками — пустил пулю и скинул в яму.

Не хочу обвинить власти Карелии в том, что они имеют злой умысел построить на месте расстрела казино, тут вопрос в другом — насколько власти, и на местах и в Москве, считают эти растсрельные полигоны важными. Судя по телевзионной риторике, умножении памятников Сталину, отсуствию осуждения сталинизма, как людоедского советского варианта фашизма, полигоны с прострелянными черепами не очень нужны. Обычно, в этих случаях, власти берут на себя неприятную, но крайне необходимую работу по денацификации, а в нашем случае десталинизации населения, которое снова и снова голосует за Сталина, как за сильную руку и спасителя Отечества. Но ничего такого в России не наблюдается.

Конечно, ничего страшного тут нет — кости сгниют, черепа размолотят грейдерные машины и будем жить-поживать. А потом, когда Путин уйдёт, по желанию населения появится новый Сталин, согнёт общество в бараний рог и появятся приговоры про 10 лет без права переписки. Потому что общество хочет не Путина, а Сталина, чтобы порядок, красивая старость и новый Гагарин был.

«Сталин придёт — порядок наведёт!»

Такого не может быть?

Кто сказал, что не может?

Сейчас дети умирают от кори ровно потому, что не делают прививок.

Хотя знают, что корь смертельна.

Джерело: Эхо Москвы

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