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    Думки вголос

    Сенцов і далі буде сидіти у в'язниці, бо Путін не впливає на російські суди?

    • Матвій Ганапольський

      Оглядач

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Сенцов і далі буде сидіти у в'язниці, бо Путін не впливає на російські суди?
    Олег Сенцов

    В Росії все роблять згідно з законом?

    Мовою оригіналу

    Чем меня радует наша фемида, так это тем, что ни на шаг, ни на миллиметр не отступает от закона. Я уверен, что в одной руке она держат Конституцию, во второй кодекс Уголовный, а в третьей – Административный.

    Вы спросите, откуда у российской фемиды третья рука? Так у россиян, по словам министра культуры Мединского, наличествует лишняя хромосома, вот от неё и третья рука.

    А еще радует, как судьи на местах реагируют на «телефонное право».

    Звонят им туда в Ямало-Ненецкий округ из Москвы, из Кремля, к примеру. Секретарша берёт трубку и спрашивает: «Это кто?». Из телефона строго отвечают: «А ну-ка, позовите немедленно к телефону начальника вашего, главного судью!» А секретарша спрашивает: «А вам зачем?»

    На той стороне трубки начинают беситься: «Ты чего, секретарша Ямало-Ненецкая, белены объелась? Не понимаешь, кто с тобой говорит?! А ну-ка быстро зови главного судью! Сам Путин хочет его увидеть! Хочет потребовать отпустить Сенцова, а то вы там совсем распустились, икрой его закормили, ананасами в шампанском, а это удар для бюджета на фоне незаслуженных санкций от отбившегося от рук Трампа. Так что, давай зови начальство, секретарша, а то с работы вылетишь, ведь секретарш сейчас как кур нерезаных».

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    А секретарша так спокойно отвечает: «Ну, во-первых, главного судьи нет, он на оленях в тундру поехал ягель собирать для Сенцова, чтобы не только окрошка, пироги и котлета по-киевски в меню была, но и свежие витамины. А во-вторых, передай там своему Путину, что у нас, в России независимый суд и ФСИН, так что он нам не указ! Хочет ваш Путин нашего судью увидеть? Так мы может это обеспечить, прямо в судебном зале, в клетке со стеклом. И повесь трубку, а то тут обеденный перерыв!»

    Думаю, что всё было именно так, ибо как объяснить, что комиссия по помилованию Ямало-Ненецкого округа даже не взяла к рассмотрению два ходатайства о помиловании Сенцова.

    И правильно, что не взяла, потому что два ходатайства не полагается, а полагается одно. Ведь если на столе лежат две бумажки – одна слева, другая справа, то ты не знаешь, за какую браться. Вот одна, и по центру – это совсем другое дело. Но было две, так что их не рассмотрели.

    А еще не рассмотрели, потому что ходатайства были не от самого Сенцова. Одно ходатайство было от матери, но согласитесь, мать может быть за помилование, а сам Сенцов, к примеру, может и не хотеть выходить из тюрьмы. Ему там хорошо, у него как мы знаем, лечебное голодание — да и где еще тебе, террористу, в наваристую сборную мясную солянку кладут свежий ягель? Нигде нет такого, даже в доме у родной матери.

    Да и второе ходатайство от Архиепископа Климента тоже рассматривать глупо – ведь Архиепископ на проповедях говорил, что Бог есть, но никому его не показывал. Так может Климент-то не настоящий?

    Тут, понимаете, важно не совершить ошибку, ведь в России всё по закону.

    Так что Сенцову придётся сидеть на своём лечебном голодании в своём доме отдыха и далее.

    А Путин пусть не звонит! Нечего указывать судебной ветви власти как себя вести!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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