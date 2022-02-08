Опитування, шеринг техпаспорта і зміна реєстрації: що презентував Diia Summit

Тепер українці можуть через смартфон отримати довідку про несудимість

У мобільному додатку «‎Дія» з'явилася низка нових послуг, якими можна скористатися онлайн

У Києві відбувся четвертий Diia Summit, на якому міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентував нові держпослуги, які можна отримати через смартфон.

Серед них – зміна місця реєстрації. З минулого року ця послуга працювала як експериментальний проєкт, а також проходила бета-тестування. Тепер кожен може вказати адресу, за якою планує проживати, на порталі або в застосунку «Дія» та отримати підтвердження від власника житла.

Також українці можуть через смартфон отримати довідку про несудимість. Близько 1 млн людей щороку замовляють цю довідку для військкоматів або для влаштування на роботу.

Далі серед нових послуг – шеринг техпаспорта. Тепер у декілька кліків можна пошерити техпаспорт у застосунку з близькою людиною, яка користується вашим авто. Заява подається за кілька кліків та обробляється до 10 хвилин.

Відтепер можна в автоматичному режимі зареєструвати будівництво. Як запевняє Мінцифри, реєстрація від сьогодні надається автоматично, і результат замовник отримує одразу.

Також через «Дію» можна продовжити та припинити грошову допомогу переселенцям. А також стає доступною нова послуга «Опитування». Про цю послугу розповів під час презентації новинок президент Володимир Зеленський.

«Це перший масштабний інструмент електронної демократії. Для мільйонів громадян це можливість висловлювати свою позицію та впливати на рішення, для держави – можливість швидко дізнатись думку людей з будь-яких питань у режимі реального часу і реальних цифр. Ну а для всіх нас це, фактично, старт цифрового народовладдя», – зазначив він.

Президент також заявив про запуск «Дія-City».

Крім того, Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку.

Додамо, що Зеленський під час Diia Summit заявив, що всеукраїнський перепис населення відбудеться у 2023 за підтримки компанії Apple.

Перша леді Олена Зеленська на саміті презентувала послугу «Дія.Безбар'єрність».

«У березні в «Дії» з'явиться ще один розділ – «Дія.Безбар'єрність». Його вже готує потужна команда Мінцифри, громадської організації «Безбар'єрність» за підтримки ООН. Це буде не просто розділ, це буде спецпідрозділ «Дії». Його покликання – спростити комунікацію з державою для літніх людей, людей з інвалідністю, для всіх груп населення, для яких держпослуги не завжди були зручними», – сказала Зеленська.

У розділі буде пояснення, як отримати необхідні послуги та документи і діяти у сладних життєвих ситуаціях.

Проєкт впроваджується Програмою EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії та реалізується за підтримки проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки «Дія»), що впроваджується ПРООН за підтримки Швеції. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ України, Державною міграційною службою України, Міністерством оборони України та Міністерством юстиції України.

Зазначимо також, що Кабмін дозволив проводити соцопитування через «Дію».

Читайте також: