Колишній соратник Зеленського розповів, хто зараз контролює Одесу

«Призначення Гриневецького було для мене явною ознакою зради одеситів з боку «Слуги народу» – Дмитрук

Нардеп Дмитрук пояснив, чому партія «Слуга народу» зрадила одеситів

Обіцянка, яку дали «Слуги народу» одеситам щодо боротьби з місцевими корупціонерами, не була виконана. Призначення Сергія Гриневецького головою Одеської ОДА було вигідним місцевим елітам для контролю ситуації в області. Про це розповів народний депутат Артем Дмитрук в інтерв'ю «Главкому».

«В Одесі є такі великі бізнесмени, Кауфман та Грановський, які забігли в Офіс президента, якось грошовим чином вирішили питання і дали свої кадри для «контролю ситуації в області». У мене є колеги-депутати в облраді, що розповідають, які такси виставляє Гриневецький за участь в тендерах і які там йдуть відкати», – резюмував Дмитрук.

Також Дмитрук вважає, що призначення Сергія Гриневецького головою ОДА було зрадою для одеситів, оскільки «Слуги народу» обіцяли боротися з корупціонерами, а не підтримувати їх.

«Гриневецький на місцевих виборах був другим номером партії нинішнього мера Труханова «Довіряй ділам». Призначення Гриневецького було для мене явною ознакою зради одеситів з боку «Слуги народу». Ми ж, коли йшли на вибори, обіцяли боротися з місцевими корупціонерами, чиновниками, а потім взяли у свою команду людину з цього багна», – підкреслив нардеп.

За словами нардепа, він завжди звертався до керівництва партії щодо проблем в Одесі та невдоволення людей місцевою владою. Водночас замість вирішення питань у місті призначалися нові «непроможні» чиновники.

«Коли почалися якісь проблеми, люди в Одесі були чимось незадоволені, я намагався донести це до голови фракції Давіда Арахамії, тодішнього голови партії Олександра Корнієнка… Вони казали «да-да-да», але нічого не вирішувалось. Тільки призначалися чергові корупціонери в правоохоронні органи, неспроможні губернатори. Зараз губернатором взагалі є політичний труп Гриневецький. Хоча є велика кількість молодих нормальних перспективних хлопців – юристів, економістів, менеджерів», – сказав Дмитрук.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив головою Одеської ОДА Сергія Гриневецького.

Зазначимо, Гриневецький прийшов на посаду зі стажем роботи в 38 років. Він навчався в Одеській національній академії харчових технологій, пізніше закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування. Має освіту інженера-механіка. Новий голова Одеської ОДА є ставлеником Труханова й представляє його партію Довіряй Ділам.