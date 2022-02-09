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    Економіка та фінанси

    Уряд підрахував вартість військової допомоги від союзників

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    Лише сьогодні&nbsp; до України прибули дві партії військової допомоги від Штатів та Британії - Уряд підрахував вартість військової допомоги від союзників
    Лише сьогодні  до України прибули дві партії військової допомоги від Штатів та Британії
    фото: посольство США

    Прем'єр подякував міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави

    Україна отримала від західних партнерів військову допомогу вже майже на $1,5 млрд. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

    «Наші партнери вже спрямували в Україну військову оборонну допомогу орієнтовно на $1,5 млрд. Ще низка країн розглядають можливість надання військової та фінансової допомоги Україні. Від імені всього уряду ще раз дякую міжнародним партнерам за вагомий внесок у посилення обороноздатності нашої держави», — зазначив Шмигаль.

    Він додав, що Україна відчуває найвищий рівень підтримки у політичній, безпековій та економічній сферах.

    Зазначимо, кілька годин тому США доставили в Україну дев'яту партію військової допомоги (фото). До Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів.

    Раніше сьогодні стало відомо, що до України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.

    Згодом міністр оборони уточнив, яку військову допомогу привіз літак із Британії.

    5 лютого у Київ прибув восьмий літак із військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки. На борту літака майже 90 т озброєння, яке передадуть українським військовим.

    Нагадаємо, 3 лютого до України прибув сьомий літак з військовою допомогою від США. На його борту – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Попередній рейс з оборонною допомогою приземлився 1 лютого, літак привіз 84 тонни бойових набоїв до стрілецької зброї.

    Станом на 1 лютого у сукупності Україна отримала близько 500 тонн оборонної амуніції від США.

    Ще США відправлять в Україну понад 40 літаків із зброєю. Крім того, рішення про надання українській стороні матеріально-технічної допомоги у 2022 році ухвалили уряди Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

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    Теги: Кабмін гроші літак військові Україна боєприпаси озброєння Денис Шмигаль
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    Уряд підрахував вартість військової допомоги від союзників