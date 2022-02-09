Кабмін затвердив е-посвідчення ветерана

Для е-посвідчень буде створена електронна база даних про українських ветеранів

Для захисників працюватимуть електроні сервіси

Кабінет міністрів затвердив положення про електронне посвідчення ветерана війни або учасника Революції гідності. Його можна буде отримати в додатку «Дія» і використовувати нарівні з паперовою книжечкою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для е-посвідчень буде створена електронна база даних про українських ветеранів, яких, за оцінками, нараховується близько 1,2 мільйона. Вести цю базу буде Міністерство у справах ветеранів. Вона дозволить автоматизувати обмін інформацією про ветеранів між органами влади.

У базі міститимуться відомості, на основі яких формуватиметься електронний аналог посвідчення ветерана війни. Електронне посвідчення ветерана буде повним аналогом паперового посвідчення і може використовуватися для отримання ветеранських пільг і під час звернень до органів влади.

Нагадаємо, у грудні 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачав створення Єдиного державного реєстру ветеранів.

У січні набув чинності закон про реєстр ветеранів.

Додамо, що незабаром подати заяву до поліції можна буде через «Дію». Таку послугу анонсувало МВС.

Водночас користувачі соцмереж звернули увагу на підозрілу особливість нової послуги у «Дії». Так, одна з нових послуг, доступних у додатку «Дія» – онлайн-оформлення довідки про відсутність судимості – вимагає введення користувачем додатка своїх приізвища, імені та по батькові російською мовою.

Як відомо, у додатку «Дія» не зберігаються жодні персональні дані – вся інформація отримується з державних реєстрів.

Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.

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