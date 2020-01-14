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    Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану

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    Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану
    Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

    Частина фахівців раніше вже повернулися в Україну після ліквідації наслідків авіакатастрофи

    Українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому. Про це повідомляє пре-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

    Частина фахівців раніше вже повернулися в Україну після ліквідації наслідків авіакатастрофи.

    «Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану», - йдеться в повідомленні.

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    Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану
    Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану
    Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану
    Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

    Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов повідомив, що представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тіл ще залишаються в Ірані.

    Також повідомлялося, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

    Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

    Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

    Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

    До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ

    Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак «випадково»
    ДСНС Іран авіакатастрофа літак МАУ рятувальники розслідування Олексій Данилов
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