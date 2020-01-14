Авіакатастрофа МАУ в Тегерані: українські рятувальники повернулися з Ірану



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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Частина фахівців раніше вже повернулися в Україну після ліквідації наслідків авіакатастрофи

Українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою літака МАУ під Тегераном, повернулися додому. Про це повідомляє пре-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Частина фахівців раніше вже повернулися в Україну після ліквідації наслідків авіакатастрофи.

«Наші вдома. Рятувальники ДСНС повернулися з Ірану», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов повідомив, що представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тіл ще залишаються в Ірані.

Також повідомлялося, що міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані збереться у повному складі до 14 січня.

Нагадаємо, українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

Відзначимо, що українські експерти планують на цьому тижні ідентифікувати тіла всіх 11 громадян України, щоб забрати їх на батьківщину, тому для цього в аеропорту Тегерана залишився літак.

Як вже відомо, керівники міністрств закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у катастрофі літака «Міжнародних авіаліній України», цього тижня проведуть зустріч у Лондоні.

До слова, Верховна Рада у вівторок планує ухвалити постанову про збитий в Ірані літак МАУ.

Як повідомлялося, 8 січня Boeing 737 авіакомпанії МАУ збили неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.