Чому в українській політиці потрібно вводити гендерні квоти

«Якщо ти молодша 30, значить ти чиясь коханка, якщо ти старше 30, значить ти була чиясь коханка»

Під час позачергового засідання ВР я поінформувала колег, що під час консультації з новообраним президентом, окрім інших тем, підняла проблему неприпустимості сексистських висловлювань з боку його радників. Також колежанки з МФО «Рівні можливості», яке об‘єднує чи не всіх нардепок ВР, й інші міжфракційні жіночі об‘єднання виступили з вимогою гендерних квот - як тимчасового механізму збільшення присутності жінок в політиці.

Примітно, що жодне медіа, ані ТБ, ані навіть інтернет-сайти, не дали про цю вимогу жодного рядочку!

Натомість, в цей день на таблоїді вийшов фоторепортаж про прикраси нардепок (а чому не про краватки нардепів???, вони теж бувають вельми недешеві). Й запустили ще одну брудну «сенсацію»: про «примірку ювелірних виробів в ВР», коли Mariya Ionova намагалася полагодити мені мій оберіг українського бренду, браслет порвався.

Що ми тільки по себе не прочитали. Й смакували це чоловіки, принижуючи нас. Й,НАГОЛОШУЮ, НІКОЛИ, НІКОЛИ так жваво не обговорюють, що ж зробили, напрацювали, вибороли українські депутатки, як вони працювали. Фокус уваги - зовнішній вигляд.

В фб, навіть серед моїх шановних френдів, розвернулася дискусія, мовляв, навіщо ці квоти, коли яскраві жінки-політики прийшли і пройшли свій шлях без них. Саме тому і потрібні квоти! Щоб жінок в політиці стало більше і щоб висока присутність жінок в політиці сприймалася як норма, а не жінка в політиці мала бути тільки як пасіонарене виключення. Чому від чоловіків там не вимагають пасіонарності.

Сьогодні, якщо ти жінка-політик в Україні , маєш бути готова до наступного.

якщо ти не фотомодель, щодня читати про себе, що ти товста і огидна;

якщо ти старше 30, щодня чути в спину, що ти стара;

якщо ти молодша 30, значить ти чиясь коханка;

якщо ти старше 30, значить ти була чиясь коханка;

якщо ти гарно вдягнута, то ти тільки про шмотки думаєш, ти ворюга, все вкрала і одягла на себе;

якщо ти спокійно ставишся до одягу, то в тебе повно грошей, а навіть не можеш одягтися, дура;

якщо ти гарно виглядаєш, то замість працювати тільки по салонах бігаєш, з такими грошима, й все одно ти бридка ;

якщо ти не переймаєшся своєю зовнішністю, то ти огидна, стара, товста, далі по тексту;

якщо є твої фото з колегами, де вони дружньо вітаються з тобою, то ти їх коханка. Причому всіх і відразу, як же інакше ти могла зробити кар‘єру;

якщо ти яскрава і пасіонарна, з позицією - ти істеричка, клімактеричка, ПМС, і т.д.;

якщо ти щира і емоційна - ти божевільна, ненормальна, смішна, хахаха;

якщо ти виступаєш з промовою, то тебе примусив це сказати твій шеф. Бо ж хіба буває жінка-політик без шефа. Взагалі, все що ти робиш - це все вказівки шефа-шефа-шефа. Твоєї думки і позиції не існує апріорі;

І ще мільйон якщо. Й нічого-нічого-чи майже нічого про твою роботу, позицію, закони, сумніви, твою особистість. Її не існує. Вона не цікава. Тільки оболонка. Форма. Не суть. Ідеальна жінка - політик: якщо вона красива і мовчить, просто прикрашає собою фракцію. Такий стереотип ще й досі існує.):

Непросто щодня подібне читати і слухати. Й з цим БОРОТИСЯ. Для цього потрібна сила.

Чи чули ви хоч соту долю подібного хоч про одного чоловіка-політика? Чи принижували його за краватку чи туфлі, за фото з колегами чи дружні обійми? Ні. Українські жінки-політики з цим зіштовхуються щодня. Це дуже боляче, насправді. І витримати можуть тільки дуже сильні. А ми хочемо, щоб шанс прийти і зробити країну кращою і мудрішою мали і ті розумні,професійні, талановиті, в тисячі раз більш готові до політичної роботи і державотворення, ніж дуже багато чоловіків, але невпевнені в своїх силах.

Щодня, в спілкуванні з жінками і дівчатами, я чую від них і відчуваю - невпевненість, невіру у власні сили. Так деформує їх суспільство, хворе комплексами, агресивне в своєму сексизмі і стереотипах про роль жінки. Я робитиму все, аби подарувати українським жінкам впевненість. Хоч мені самій іноді це так важко і боляче дається. Як і моїй сім‘і ..., яка теж дивиться ТБ і читає інтернет.

Тому я за гендерні квоти. Точно не для себе, бо я вже є в українській політиці і відбулася як політик. Але - щоб допомогти тим молодим жінкам і дівчатам, хто йде за нами. ВАС має бути більше. Ми - рівні. Й саме повага, рівність і гідність - є фундаментом європейського суспільства.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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