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    Думки вголос

    Ми не просимо за нас воювати. Ми просимо союзників пришвидшити кінець путінського режиму

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
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    Повне ембарго на енергоносії, тільки закрите небо і потужна допомога Україні зброєю і обладнанням мали б зупинити Путіна швидше - Ми не просимо за нас воювати. Ми просимо союзників пришвидшити кінець путінського режиму
    Повне ембарго на енергоносії, тільки закрите небо і потужна допомога Україні зброєю і обладнанням мали б зупинити Путіна швидше

    Нам треба приготуватися до довгої боротьби

    Уважно прослухала промову президента Байдена у Варшаві.

    Безумовно, тішить його захоплення героїзмом українського народу.

    Безумовно, поділяю його емоції щодо підлості і підступності путіна, який розв’язав цю війну.

    Безумовно, сльози, коли він говорить про зустріч з українськими дітьми, які сумують за батьком і братом у Києві.

    Дуже хочеться обняти зараз своїх дітей.

    Але я усвідомлюю, наскільки жахливіше почувають себе мами в Маріуполі і Чернігові, Харкові і Макарові, Ізюмі і Охтирці, чиї діти з ними в підвалах, й чиї родини не встигли евакуюватися…

    Найболючіші для всіх українців слова президента Байдена – що нам треба приготуватися до довгої боротьби.

    Начебто очевидна істина, але ця правда сприймається важко.

    Справа в тім, що ми ведемо цю боротьбу за право бути суверенною і незалежною країною, вже 8 років!

    8 довгих, важких років ми платимо найдорожчу ціну- життями юних воїнів, чудових хлопців і дівчат, які захищають країну, ми платимо життями цивільного населення, дітей, жінок, яких підступно вбивають рашисти, ми платимо територіями, зруйнованими будинками і цілими містами.

    8 років світ був занепокоєний.

    І зараз, коли скаженіла кремлівська собака знову накинулася на Україну і шматує її на очах всього світу, нам говорять- ви потерпіть, але правда на вашому боці.

    Безумовно, ми дякуємо партнерам за підтримку, за прихисток біженців, за зброю, за санкції проти росії, але дивує одне: невже ці розумні і досвідчені політики і державні діячі не усвідомлюють, що кожен день зволікання кремлівський божевільний сприймає як слабкість колективного Заходу і він йтиме далі, нинішні санкції його не зупинять.

    Тільки повне ембарго на енергоносії, тільки закрите небо і потужна допомога Україні зброєю і обладнанням мали б зупинити Путіна швидше.

    Як чесно, украінські діти найбільше чекали від лідера вільного світу, що він скаже їм – вільний світ стане поряд з вашими батьками зі зброєю вже сьогодні, аби разом захистити демократію і правду, добро і гідність.

    Але ми, дорослі, не живемо в світі ілюзій і розуміємо, що воювати за Україну будуть тільки українці.

    Тому не просимо воювати за нас і навіть поряд з нами. Але бодай максимально пришвидшити кінець путінського режиму- ми б очікували це від союзників.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти санкції війна ембарго путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    Ми не просимо за нас воювати. Ми просимо союзників пришвидшити кінець путінського режиму