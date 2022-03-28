Ми не просимо за нас воювати. Ми просимо союзників пришвидшити кінець путінського режиму

Повне ембарго на енергоносії, тільки закрите небо і потужна допомога Україні зброєю і обладнанням мали б зупинити Путіна швидше

Нам треба приготуватися до довгої боротьби

Уважно прослухала промову президента Байдена у Варшаві.

Безумовно, тішить його захоплення героїзмом українського народу.

Безумовно, поділяю його емоції щодо підлості і підступності путіна, який розв’язав цю війну.

Безумовно, сльози, коли він говорить про зустріч з українськими дітьми, які сумують за батьком і братом у Києві.

Дуже хочеться обняти зараз своїх дітей.

Але я усвідомлюю, наскільки жахливіше почувають себе мами в Маріуполі і Чернігові, Харкові і Макарові, Ізюмі і Охтирці, чиї діти з ними в підвалах, й чиї родини не встигли евакуюватися…

Найболючіші для всіх українців слова президента Байдена – що нам треба приготуватися до довгої боротьби.

Начебто очевидна істина, але ця правда сприймається важко.

Справа в тім, що ми ведемо цю боротьбу за право бути суверенною і незалежною країною, вже 8 років!

8 довгих, важких років ми платимо найдорожчу ціну- життями юних воїнів, чудових хлопців і дівчат, які захищають країну, ми платимо життями цивільного населення, дітей, жінок, яких підступно вбивають рашисти, ми платимо територіями, зруйнованими будинками і цілими містами.

8 років світ був занепокоєний.

І зараз, коли скаженіла кремлівська собака знову накинулася на Україну і шматує її на очах всього світу, нам говорять- ви потерпіть, але правда на вашому боці.

Безумовно, ми дякуємо партнерам за підтримку, за прихисток біженців, за зброю, за санкції проти росії, але дивує одне: невже ці розумні і досвідчені політики і державні діячі не усвідомлюють, що кожен день зволікання кремлівський божевільний сприймає як слабкість колективного Заходу і він йтиме далі, нинішні санкції його не зупинять.

Тільки повне ембарго на енергоносії, тільки закрите небо і потужна допомога Україні зброєю і обладнанням мали б зупинити Путіна швидше.

Як чесно, украінські діти найбільше чекали від лідера вільного світу, що він скаже їм – вільний світ стане поряд з вашими батьками зі зброєю вже сьогодні, аби разом захистити демократію і правду, добро і гідність.

Але ми, дорослі, не живемо в світі ілюзій і розуміємо, що воювати за Україну будуть тільки українці.

Тому не просимо воювати за нас і навіть поряд з нами. Але бодай максимально пришвидшити кінець путінського режиму- ми б очікували це від союзників.

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