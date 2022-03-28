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    Події в Україні

    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)

    Бійці знищили&nbsp;військовий &laquo;Урал&raquo; і двоє росгвардійців - Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)
    Бійці знищили військовий «Урал» і двоє росгвардійців

    Бійці оприлюднили дані одного зі знащених нацгвардійців РФ

    Бойовий підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив спостережний пункт російської нацгвардії, що облаштувався в лісопосадці. Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон.

    У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий «Урал» і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли.

    На спостережному пункті були знайдені документи одного з росгвардійців: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки «Сбербанка» тощо.

    Особисті дані расгвардійця:

    • Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

    Серд штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.

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    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)
    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)
    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)
    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)
    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)

    Нагадаємо, 27 березня президент РФ Володимир Путін привітав співробітників «Росгвардії» з професійним святом та подякував тим, хто бере участь у «військовій спецоперації» в Україні.

    27 березня Повітряні сили Збройних сил України знищили 9 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Військові «підсмажили» спостережний пункт росгвардії з Дагестану (фото)