Бійці оприлюднили дані одного зі знащених нацгвардійців РФ

Бойовий підрозділ 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищив спостережний пункт російської нацгвардії, що облаштувався в лісопосадці. Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада - Закарпатський легіон.

У результаті бойового зіткнення, яке тривало кілька хвилин, знищений військовий «Урал» і двоє росгвардійців (вороги згоріли й ідентифікації не підлягають). Решта гвардійців утекли.

На спостережному пункті були знайдені документи одного з росгвардійців: військовий квиток, облікову картку зберігання зброї, особистий жетон Росгвардії, картку обліку доз радіоактивного опромінення, різні пам’ятки солдата, кредитні картки «Сбербанка» тощо.

Особисті дані расгвардійця:

Маданов Владик Иньязудинович, 2 июня 1995 года рождения. Военный билет выдан военкоматом г.Дербент Дагестанские Огни Республики Дагестан.

Серд штурмовиків 128 бригади поранених і загиблих внаслідок бою немає.

Нагадаємо, 27 березня президент РФ Володимир Путін привітав співробітників «Росгвардії» з професійним святом та подякував тим, хто бере участь у «військовій спецоперації» в Україні.

27 березня Повітряні сили Збройних сил України знищили 9 російських цілей, серед яких є як літаки, так і безпілотники і крилаті ракети.