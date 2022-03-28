У Туреччині презентували Bayraktar з українським двигуном (фото)
Bayraktar Kızılelma матиме можливість приземлятися і злітати на суднах з короткими злітно-посадочними смугами
Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma («червоне яблуко«), сказав технічний директор Сельчук Байрактар.
Bayraktar #KIZILELMA kanatlandı.— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. #CEZERİ
Bayraktar Mini İHA
Bayraktar TB1 #BayraktarTB2
Bayraktar #AKINCI
Bayraktar #KIZILELMA #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
Раніше Сельчук Байрактар перерахував особливості MIUS на заході Aviation and Space Summit II, організованому авіаційно-космічним клубом технічного університета Гебзе 4 серпня 2021 року. Згідно з даними, наданими компанією, БПЛА матиме робочу висоту 12 000 м (40 000 футів), злітну вагу 5,5 тонни, корисне навантаження 1,5 тонни і вантажопідйомність боєприпасів 1 тонну.
У той час як MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості з українським двигуном АІ-25ТЛТ, MIUS-B буде надзвуковим з українським двигуном АІ-322Ф і турецьким TEI TF-6000. MIUS-B матиме в 2,5 рази потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.