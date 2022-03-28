У Туреччині презентували Bayraktar з українським двигуном (фото)

Bayraktar Kızılelma матиме можливість приземлятися і злітати на суднах з короткими злітно-посадочними смугами

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, провела презентацію прототипу нового бойового БПЛА. Відповідні фото опублікували у Twitter компанії.

Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma («червоне яблуко«), сказав технічний директор Сельчук Байрактар.

Раніше Сельчук Байрактар перерахував особливості MIUS на заході Aviation and Space Summit II, організованому авіаційно-космічним клубом технічного університета Гебзе 4 серпня 2021 року. Згідно з даними, наданими компанією, БПЛА матиме робочу висоту 12 000 м (40 000 футів), злітну вагу 5,5 тонни, корисне навантаження 1,5 тонни і вантажопідйомність боєприпасів 1 тонну.

У той час як MIUS-A буде близький до надзвукової швидкості з українським двигуном АІ-25ТЛТ, MIUS-B буде надзвуковим з українським двигуном АІ-322Ф і турецьким TEI TF-6000. MIUS-B матиме в 2,5 рази потужніший двигун, що істотно відрізняє його за технічними характеристиками від MIUS-A.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і очільник Туреччини Реджепом Ердоганом у Нью-Йорку домовлялися про будівництво заводу турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотників Bayraktar в Україні.

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