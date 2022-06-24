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    Думки вголос

    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ось так виглядають міста Луганщини після приходу загарбників - Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Ось так виглядають міста Луганщини після приходу загарбників
    фото: Сергій Гайдай/facebook

    Українці будуть ненавидіти росіян ще дуже довго

    Переглядаю фотографії. Реставрація і потім відкриття театру в Сєвєвродонецьку, як же ми тішилися з трупою і планували гастролі по Україні та закордоном.

    Дитячий будинок, евакуйований влітку 14 з Луганська, для якого разом з іноземними партнерами ремонтували дитячий садочок.

    Звільнена Катеринівка, куди ми з Марією Іоновою привезли послів Португалії та Іспанії, а місцеві жіночки вмовляють нас зайти в гості на чай.

    Золоте, де ми побудували КПВВ, а орки так і не дали його відкрити і я сварюся з СММ ОБСЄ, що моніторити безпекову ситуацію треба 24/7, а не лише коли світовий день.

    Станиця Луганська, де українські активісти розповідають, як проводили день вишиванки.

    Європейський сквер, який ми з комітетом євроінтеграції з любов’ю висаджували біля будинку культури в Сєвєродонецьку. Евакуйовані з Луганська вузи, куди ми привозили бібліотеки.

    І знову Золоте, де найсмачніші в світі абрикоси і зараз починається їх золотий смачнющий сезон.

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    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?
    фото: Ірина Геращенко/facebook

    Я не можу дивитися ці фото без сліз, бо скільки сил та любові люди і держава вкладали у відродження цих міст після їх звільнення в 2014 році.

    Просто боляче думати, яку ціну платила наша Армія, утримуючи ці украінські міста, демонструючи мужність, звитягу, коли ворог мав десятикратну перевагу в силі і техніці, на цьому найгарячішому зараз напрямку.

    Русские, які ж ви потвори, ви прийшли і зруйнували ще раз життя мирних міст.

    Міста повернемо і відбудуємо. Вас, рашисти, – ненавидимо на покоління вперед.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ОБСЄ Луганщина армія війна активісти держава Україна окупація реставрація звільнення #stoprussia
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    Скільки ще разів будуть зруйновані українські міста?