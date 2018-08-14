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    Думки вголос

    Українські політв'язні будуть на волі лише тоді, коли Росія дасть команду свої маріонеткам

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Олег Сенцов - Українські політв'язні будуть на волі лише тоді, коли Росія дасть команду свої маріонеткам
    Олег Сенцов

    Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова й вимагаємо звільнити всіх!

    Олег Сенцов продовжує голодування з вимогою звільнити не лише його, а ВСІХ українських політв‘язнів в РФ. Таку ж вимогу і таку позицію на всіх переговорах займає й українська сторона.

    Нагадую, що згідно інформації МЗС і правозахисних організацій, які ретельно документують всі факти незаконного затримання українців, на сьогодні в тюрмах РФ і в окупованому Криму незаконно, за політичними мотивами утримується близько 70 українців і кримських татар. Ще кілька десятків українців- військових і цивільних - незаконно утримують бандформування в ОРДЛО. Україна так і не отримала відповіді щодо ініціативи передати РФ 36 росіян - злочинів і терористів заради звільнення наших. Також ми готові помилувати кілька десятків злочинців, причетних до війни на Донбасі в лавах проросійських бандформувань, аби витягти наших з ОРДЛО. Ми не розділяємо українців в тюрмах РФ, Криму і Донбасу, пріоритет- звільнення всіх. 

    Представники ОРДЛО в Мінську намагаються розіграти кремлівський сценарій про «обмен всех установленных на всех установленных», стверджуючи, що в їх катівнях лише 20 українців і вимагаючи від нас 300. Шкода, що деякі представники ОБСЄ не заглиблюються в деталі і публічно підігріють цим ганебним і неприпустимим сценаріям.

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    Ми стоїмо на іншій формулі: українці, незаконно утримуванні в РФ - точно входять в список встановлених осіб, бо весь світ знає, де утримується Сенцов, Сущенко, Балух , Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, інші. Вже 4,5 місяці!!!!!! ми чекаємо відповіді РФ на нашу пропозицію: заберіть 36 ваших - віддайте наших! Дайте команду вашим маріонеткам в ОРДЛО забрати кілька десятків злочинів і віддати наших героїв.

    Ми зробили пропозицію, аби український омбудсмен Л. Денисова зустрілася зі своєю візаві з РФ Т. Москальковою 21-22 серпня у Мінську, в рамках ТКГ і доклали зусиль для розблокування процесу звільнення утримуваних. Україна до цього готова. 

    Ми стоїмо на позиції Олега Сенцова й вимагаємо звільнити всіх!

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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