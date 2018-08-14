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    Колонію, де сидить Сенцов, відвідає російська правозахисниця

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    Колонію, де сидить Сенцов, відвідає російська правозахисниця

    Зої Свєтовій надали відповідний дозвіл від Федеральної служби виконання покарань РФ

    Російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

    Про це 14 серпня у Twitter повідомив голова Ради з прав людини при президентові Росії Михайло Федотов.

    «Рада з прав людини попросила Федеральну службу виконання покарань дозволити Зої Свєтовій відвідати ВК-8 УФСВП у ЯНАО в Лабитнангі. Дозвіл ФСВП отримано щойно», - написав Федотов.

    Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

    Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

    У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.

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