Колонію, де сидить Сенцов, відвідає російська правозахисниця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зої Свєтовій надали відповідний дозвіл від Федеральної служби виконання покарань РФ

Російській правозахисниці Зої Свєтовій дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримують українського політв’язня Олега Сенцова.

Про це 14 серпня у Twitter повідомив голова Ради з прав людини при президентові Росії Михайло Федотов.

«Рада з прав людини попросила Федеральну службу виконання покарань дозволити Зої Свєтовій відвідати ВК-8 УФСВП у ЯНАО в Лабитнангі. Дозвіл ФСВП отримано щойно», - написав Федотов.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російська журналістка Вікторія Івлєва написала у Facebook, що Олег Сенцов, «здається, врятований» і нібито літак із ним вилетів із Салехарда – центру Ямало-Ненецького автономного округу, де український режисер перебуває в ув’язненні в колонії в місті Лабитнангі. Це повідомлення широко розповсюдили в соцмережах.

Але пізніше вночі вона додала, що ніякої нової інформації не має, а потім визнала: «Починаю підозрювати, що над нами, можливо, непогано насміялися».

У неділю вранці в управлінні Федеральної служби виконання покарань Росії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі заявили кільком російським агентствам, що інформація журналістки не відповідає дійсності, і Сенцов продовжує знаходитися в колонії.