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    Думки вголос

    Важливий урок для України та НАТО

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Для України членство в Альянсі є безумовним пріорітетом - Важливий урок для України та НАТО
    Для України членство в Альянсі є безумовним пріорітетом
    фото з відкритих джерел

    Стандарти НАТО – це не лише армія, а й демократія та свобода слова

    «У нас немає проблем зі Швецією і Фінляндією, які є з Україною. Хочеться їм в НАТО – будь ласка», – заявила кремлівська ботоксна потвора в Ашгабаді.

    З Україною теж не було б проблем, якби вона була членом НАТО. Свого часу Путін погрожував країнам Балтії, як вони посміють доєднатися до Альянсу. Але тільки вступ до НАТО захистив іх від війни.

    Все це – черговий урок для України і самого НАТО. Політика багатовекторності, нейтральності, втрачений час, відмова Януковича підписати лист щодо ПДЧ, коливання інших прем’єрів і президентів в бік Москви, – все це було катастрофічними помилками, які вартували нам втрати територій і людських життів.

    Це й наглядна ілюстрація помилок самого Альянсу, спроб замирити Путіна, знайти компроміс за рахунок України, зберегти йому обличчя і врахувати його людожерські апетити.

    Катастрофічною помилкою було заблокувати в 2008 ПДЧ для України. Це не зупинило Путіна, навпаки, розв’язало йому руки.

    Тому, для самої України членство в НАТО є безумовним пріорітетом, а будь які спроби дискредитувати наш євроатлантичний курс і сам Альянс, які нерідко звучать з владних кабінетів, всі ці розмови, що нас там не хочуть – це підігрування Путіну, якого ніяка нейтральність України не задовільнить. Його ставка – повне знищення Украіни.

    Альянсу так само варто відмовитися від політики паузи в історії з Україною і негайно надати нам ПДЧ. Або ж, як і у випадку з Фінляндією і Швецією, знайти альтернативний шлях швидкого членства. Наші воїни – вже в НАТО, бо це вони мужньо воюють з найпідлішою й найаморальнішою армією світу.

    Хоча, будемо відвертими, політика паузи в останні роки була з двох боків. Наша влада не рвалася на саміт НАТО в Лондоні, де ми мали шанс на хвилі післявиборчої ейфоріі отримати ПДЧ, якби доклали для цього достатніх зусиль.

    Та й стандарти НАТО – це не лише армія, а й демократія та свобода слова.

    Альянс показав, що здатен на компроміс всередині, впливові члени НАТО вміють шукати аргументи для компромісу.

    Впевнена, варто почати шукати їх щодо членства України.

    А Києву – визнати євроатлантичну інтеграцію ключовим пріорітетом, можливо, навіть важливішим, ніж членство в ЄС.

    Ніякої нейтральності, навіть в думках, тим більше на переговорах з Москвою.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: росія окупанти НАТО саміт армія війна путін політика Україна демократія влада окупація #stoprussia
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    Важливий урок для України та НАТО