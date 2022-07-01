Скандал із послом Мельником: німецькі ЗМІ шокували квіти на могилі Бандери

Посол Мельник нагадав німцям, що Степан Бандера сидів у нацистському концтаборі, а не убивав поляків на Волині. Німецькі ЗМІ це розізлило

У Німеччині розпочалася бурхлива дискусія щодо постаті Степана Бандери

Німецькі ЗМІ накинулися на посла України Андрія Мельник. Причиною скандалу стало інтерв’ю Мельника виданню Jung&Naiv, під час якого був згаданий провідник ОУН(Р) Степан Бандера. Посол пояснив, чому 2015 року він поклав квіти на могилу Бандери (той похований у Німеччині на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф – ред.).

Німецькі ЗМІ почали масово роздмухувати скандал навколо цієї події. Також тамтешню пресу зачепили слова українського посла про те, що німці намагаються перекласти нацистські злочини Другої світової війни (зокрема, на Волині 1943 року) на Бандеру, який ще з 5 липня 1941 року перебував у німецькому концтаборі Заксенгавзен.

Дружина посла, Світлана Мельник, знайшла у скандалі й позитивні моменти. «Ця історія […] допомогла започаткувати бурхливі дискусії про постать Бандери у німецьких ЗМІ, менше ніж за добу у твітері було опубліковано понад 80 млн.(!) твітів, присвячених цій темі», – наголосила Мельник.

За її словами, причиною такої реакції на прізвище «Бандера» є негласна повоєнна домовленість німецьких політичних еліт та істориків із Радянським Союзом – це дозволило німцям перекласти провину за злочини нацистів на українців, які «насправді були найбільшими їхніми жертвами».

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Кілька днів тому український посол різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».