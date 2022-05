Фондовий ринок США завершив торги впевненим зростанням

Питання мит на імпорт китайських товарів у США перебуває на розгляді

Американські фондові індекси впевнено виросли у понеділок на тлі загального збільшення апетиту до ризику на фінансових ринках завдяки сигналам, що Штати можуть скасувати частину торгових обмежень для Китаю, запроваджених адміністрацією попереднього президента США Дональда Трампа. Нинішній американський президент Джо Байден заявив, що питання мит на імпорт китайських товарів у США перебуває на розгляді, і він має намір обговорити його з міністром фінансів країни Джанет Йеллен після повернення з азіатського турне, повідомило агентство Bloomberg.

Ці слова Байдена були інтерпретовані інвесторами як сигнал можливого скасування деяких мит. Підтримку ринку в понеділок також надали заяви представників банку JPMorgan Chase & Co., які підвищили оптимізм трейдерів щодо перспектив економіки США.

За останні тижні американські фондові індекси суттєво знизилися на очікуваннях швидкого посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС), а також побоювань, що висока інфляція позначатиметься на корпоративних прибутках. Минулої п'ятниці S&P 500 був близький до того, щоб завершити сесію в зоні «ведмежого» тренду, тобто на рівні, нижчому за січневий пік на 20%, але зміг відскочити вгору до кінця сесії.

«Ринок був готовий до підйому вже деякий час, - сказав портфельний керуючий Kingsview Investment Management Пол Нолте, слова якого наводить Dow Jones. - Це не означає, що тенденція до його зниження, що відзначається з початку поточного року, закінчилася. Це перепочинок після активного розпродажу акцій за останні два місяці».

Акції JPMorgan подорожчали на 6,2% за підсумками торгів у понеділок. Найбільший банк США за обсягом активів підвищив прогноз для показника чистого процентного доходу (NII) на 2022 рік до $56 млрд з раніше очікуваних $53 млрд. вже у поточному році. Головний фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум заявив у ході заходу для інвесторів, що втрати за кредитами банку в поточному році, ймовірно, залишаться вкрай низькими, оскільки американці ще не вичерпали запаси грошових коштів, що накопичилися в період пандемії.

Тим часом головний виконавчий директор банку Джеймс Даймон, який також виступив на заході, зазначив, що американська економіка залишається сильною, і потенційні перешкоди для зростання не є непереборними. Підіндекс фінансових компаній у S&P 500 виріс за підсумками торгів на 3,2%, показавши найкращу динаміку серед 11 галузевих індикаторів індексу. Вартість акції Citigroup Inc. збільлася на 6,1%, Goldman Sachs Group Inc. – на 3,2%, Bank of America Corp. – на 5,9%. Папери VMWare Inc., розробника технологій у сфері хмарної інфраструктури, завершили торги зростанням на 25%.

За даними The Wall Street Journal, що посилається на інформовані джерела, Broadcom Inc. готова купити компанію за $60 млрд. Сторони ведуть переговори та можуть оголосити про угоду у четвер, повідомили джерела. Вартість акцій компанії Broadcom опустилася на 3,1%. Індекс Dow Jones Industrial Average до закриття ринку в понеділок піднявся на 618,34 пункту (1,98%) і становить 31880,24 пункту.

Standard & Poor's 500 збільшився на 72,39 пункту (1,86%) – до 3973,75 пункту. Nasdaq Composite виріс на 180,66 пунктів (1,59%) і склав 11535,27 пунктів.

Зазначимо, що європейські фондові ринки також завершили торги зростанням у понеділок, відновившись після зниження за підсумками минулого тижня.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 до закриття торгів підвищився на 1,26% і становить 436,54 пункту.

Німецький індекс DAX зріс на 1,38%, британський FTSE 100 – на 1,67%, іспанський IBEX – на 1,67%. Французький індикатор САС 40 піднявся на 1,17%, італійський FTSE MIB – на 0,17%.

Як стало відомо у понеділок, індекс довіри німецьких підприємців до економіки країни збільшився у травні до 93 пунктів з 91,9 пункту у квітні, незважаючи на побоювання щодо інфляції та ситуації в Україні.

Також цього тижня увага інвесторів прикута до економічного форуму в Давосі, на якому обговорюватимуться перспективи глобального економічного зростання. А в середу очікується публікація протоколів із травневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які можуть дати інвесторам більшу ясність щодо планів регулятора щодо посилення грошово-кредитної політики.