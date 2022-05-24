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    Події в Україні

    Загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України

    Дальність враження ракетами &laquo;Іскандер-М&raquo; складає до 500 км - Загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України

    Дальність враження ракетами «Іскандер-М» складає до 500 км

    Ворог знову стягнув до українського кордону ракетні комллекси

    Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Білорусі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 24 травня.

    Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

    На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

    Раніше білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російські війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною.

    На окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».

    Наразі розгортаються додаткові підрозділи білоруських військ у прикордонних районах Гомельської області.

    В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

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    Теги: Білорусь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України