Загроза ударів з боку Білорусі зростає. «Іскандери» за 50 км від України

Ворог знову стягнув до українського кордону ракетні комллекси

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Білорусі. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 24 травня.

Агресор перемістив дивізіон ОТРК «Іскандер-М» до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Раніше білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російські війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною.

На окремих полігонах на території Білорусі розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу «Точка-У» та дивізіон реактивної системи залпового вогню «Смерч».

Наразі розгортаються додаткові підрозділи білоруських військ у прикордонних районах Гомельської області.

В період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.