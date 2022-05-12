  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Голобуцький
рус
    Думки вголос

    США доводять Кремль до сказу

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Джозеф Байден на кілька днів став головним подразником для російської пропаганди - США доводять Кремль до сказу
    Джозеф Байден на кілька днів став головним подразником для російської пропаганди
    фото з відкритих джерел

    Що російські ЗМІ пишуть про лендліз

    Палата представників проголосувала за новий пакет підтримки України – майже на $40 мільярдів, на сім більше, ніж просив Байден. І це доводить Кремль просто до сказу.

    Кремль до такої міри казиться, що геть втратив логіку: кремлівський пул з усієї сили доводить, що настільки масштабна підтримка США означає... що «Україну списали». Звісно. Коли списують – завжди завалюють зброєю і грошима. Це ж очевидно.

    Хоча все одно цю фінансову підтримку чи то «розікрадуть», чи то всю «пустять на американський ВПК» (який жах!): «Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать» (Дмітрій Мєдвєдєв).

    Ба більше: масштабна збройна і фінансова підтримка означає, що «Америка скине на Україну ядерну бомбу» (!)

    «Політолог» Сатановскій: «Вчистую списал (Байден Україну – авт.). Поскольку ничем, кроме последнего ужина приговорённого перед свиданием с электрическим стулом такого рода аттракцион неслыханной щедрости быть не может. Прав, наверное, Оливер Стоун. Грохнут на Украине американские начальники что-нибудь ядерное, средней мощности. Вот и решили подсластить это дело напоследок».

    Російські пропагандисти, здається, взагалі вже допились до делірія з істерикою, оцінивши перспективи Путіна і Росії. З них лиється просто незв'язний потік слів

    «Да и сейчас, когда Г-дь явил народам своим, избранным и не очень, вышеупомянутое «чудо на Потомаке», в него – это чудо, тоже не очень верится. Ну, просто такого не бывает, потому что не бывает – и всё! Нынешний Большой Белый Отец из Вашингтона, конечно, поц, но не до такой же степени?! Не говоря уже о целом Конгрессе. Или до такой? Поскольку с этого момента степень поцеватости, крейзанутости и сдвига по шкалам Рихтера, Кащенко и Скворцова-Степанова американского руководства можно мерить в удобных и простых для подсчёта обывателями миллиардах. Естественно, долларов. Чистый сюр».

    Сенсу в цьому потоці нема. Зате явно є істерика і делірій. Усвідомлюють, що це кінець.

    Питання тільки наскільки швидкий і болісний.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗМІ США Джозеф Байден пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ігор Тишкевіч
    Ігор Тишкевіч

    Аналітик «Українського інституту майбутнього»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Лариса Ніцой
    Лариса Ніцой

    Письменниця

    Олексій Гончаренко
    Олексій Гончаренко

    Народний депутат

    Ярина Ключковська
    Ярина Ключковська

    Фахівець з комунікацій, викладач Львівської бізнес-школи

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США доводять Кремль до сказу