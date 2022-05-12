США доводять Кремль до сказу

Що російські ЗМІ пишуть про лендліз

Палата представників проголосувала за новий пакет підтримки України – майже на $40 мільярдів, на сім більше, ніж просив Байден. І це доводить Кремль просто до сказу.

Кремль до такої міри казиться, що геть втратив логіку: кремлівський пул з усієї сили доводить, що настільки масштабна підтримка США означає... що «Україну списали». Звісно. Коли списують – завжди завалюють зброєю і грошима. Це ж очевидно.

Хоча все одно цю фінансову підтримку чи то «розікрадуть», чи то всю «пустять на американський ВПК» (який жах!): «Палата представителей Конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму 40 млрд долларов. Байден просил меньше, но от щедрот накинули еще пару миллиардов. Деньги огромные, и охотников их поделить в американском ВПК будет немало. Не говоря о банальных ворюгах по обе стороны океана, о чём мне уже довелось недавно тут сказать» (Дмітрій Мєдвєдєв).

Ба більше: масштабна збройна і фінансова підтримка означає, що «Америка скине на Україну ядерну бомбу» (!)

«Політолог» Сатановскій: «Вчистую списал (Байден Україну – авт.). Поскольку ничем, кроме последнего ужина приговорённого перед свиданием с электрическим стулом такого рода аттракцион неслыханной щедрости быть не может. Прав, наверное, Оливер Стоун. Грохнут на Украине американские начальники что-нибудь ядерное, средней мощности. Вот и решили подсластить это дело напоследок».

Російські пропагандисти, здається, взагалі вже допились до делірія з істерикою, оцінивши перспективи Путіна і Росії. З них лиється просто незв'язний потік слів

«Да и сейчас, когда Г-дь явил народам своим, избранным и не очень, вышеупомянутое «чудо на Потомаке», в него – это чудо, тоже не очень верится. Ну, просто такого не бывает, потому что не бывает – и всё! Нынешний Большой Белый Отец из Вашингтона, конечно, поц, но не до такой же степени?! Не говоря уже о целом Конгрессе. Или до такой? Поскольку с этого момента степень поцеватости, крейзанутости и сдвига по шкалам Рихтера, Кащенко и Скворцова-Степанова американского руководства можно мерить в удобных и простых для подсчёта обывателями миллиардах. Естественно, долларов. Чистый сюр».

Сенсу в цьому потоці нема. Зате явно є істерика і делірій. Усвідомлюють, що це кінець.

Питання тільки наскільки швидкий і болісний.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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