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    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)

    Громада приєдналась до ПЦУ на чолі з настоятелем&nbsp;&ndash; протоієреєм Михайлом Михайло Данько - Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)
    Громада приєдналась до ПЦУ на чолі з настоятелем  протоієреєм Михайлом Михайло Данько
    фото: Oleksandr Drabynko

    Громада міста Сквира вирішила розпрощатися з Московським патріархатом

    12 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православної церкви України доєдналася громада парафії Всіх Святих міста Сквира з Білоцерківщини. Громада приєдналась до ПЦУ на чолі з настоятелем – протоієреєм Михайлом Михайло Данько. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.

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    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)
    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)
    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)
    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)

    «Бажаю Божого Благословення в подальшому служінні Господу», – написав Митрополит Переяславський і Вишневський помісної Православної церкви (ПЦУ/УПЦ) Олександр Драбинко.

    Нещодавно на Волині парафія доєдналася до Помісної церкви, поки священник садив картоплю.

    Також відомо, що Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви. Клірика Черкаської єпархії покарали за «ухилення у розкол».

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    Теги: росія окупанти церква війна РПЦ Російська православна церква в Україні Українська православна церква Київщина Україна Олександр Драбинко окупація #stoprussia
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    Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)