Ще одна парафія приєдналася до Помісної церкви (фото)

Громада приєдналась до ПЦУ на чолі з настоятелем – протоієреєм Михайлом Михайло Данько

Громада міста Сквира вирішила розпрощатися з Московським патріархатом

12 травня до Переяславсько-Вишневськоі єпархії Православної церкви України доєдналася громада парафії Всіх Святих міста Сквира з Білоцерківщини. Громада приєдналась до ПЦУ на чолі з настоятелем – протоієреєм Михайлом Михайло Данько. Про це повідомив митрополит Православної церкви України Олександр Драбинко.

«Бажаю Божого Благословення в подальшому служінні Господу», – написав Митрополит Переяславський і Вишневський помісної Православної церкви (ПЦУ/УПЦ) Олександр Драбинко.

Нещодавно на Волині парафія доєдналася до Помісної церкви, поки священник садив картоплю.

Також відомо, що Московський патріархат чинить розправи над священниками, які перейшли до Української церкви. Клірика Черкаської єпархії покарали за «ухилення у розкол».

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