Росія перейшла у режим очікування

Путін розчаровує росіян

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Война, будучи предельной игрой, сильно бодрит. Перед лицом смерти начинают суетиться самые ленивые резервные ресурсы организма, резко возрастает интенсивность проживания. Как выглядит внутренняя отмобилизованность и насколько она преобразует человека, мы можем видеть на примере Владимира Зеленского.

Но вот Путин, несмотря на то, что именно он является автором нынешней войны, совсем не выглядит живчиком. Наоборот, даже по сравнению с собой довоенным он нынче какой-то приплюснутый, придавленный, публичная активность дается ему с ощутимым трудом. Речь на параде Победы и написана, и исполнена в манере «нате и отстаньте».

Где лидер, бросивший вызов сильнейшим мира сего?

Сейчас происходит главная битва всей жизни Владимира Путина. Он столько говорил о коварном Западе, который только и мечтает, как бы выкинуть Россию на задворки исторического процесса, и вот его же, кремлевского хозяина, последовательными усилиями Запад действительно, нехотя и далеко не сразу, вышел на позицию тотального неприятия путинского режима. Теперь-то точно будет сделано все, чтобы лишить Россию доступа к передовым технологиям, подорвать ее экономику и максимально снять риск военной угрозы, исходящей с этой отсталой территории. Ты этого хотел, Жорж Данден!

Путин уже мало отличается по возрасту и повадкам от «ветеранов», которых вытащили на трибуну.

Он стар, он желает в сортир (с), но именно сейчас Россия оказалась в положении, по сравнению с которым мрачные 90-е просто время цветущих надежд. Нужны какие-то сверхусилия, чтобы как-то удержать ситуацию, а у него и просто сил-то мало, даже на рутинную работу, которую он и в мирное время не любил.

Того, что царь заметно сдал, не могут не замечать опытные придворные и прочие государевы люди. Для них это знак того, что все идет к концу. Когда он будет и каким, не знает никто, но Россия переходит в режим ожидания.

Все публичные появления вождя оцениваются с прищуром: ножку не приволакивает?

Джерело: блог Леоніда Швеця

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