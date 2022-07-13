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    Думки вголос

    Як світ відновлюватиме Україну коштом росіян

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

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    Речниця МЗС Росії Захарова сильно переживає через російські кошти - Як світ відновлюватиме Україну коштом росіян
    Речниця МЗС Росії Захарова сильно переживає через російські кошти
    фото з відкритих джерел

    Росія досі чомусь не може повірити, що її агресія вдарила по ній же

    Офіційний спікер МЗС РФ Маша Захарова обурилась заявою президента Швейцарії, що використовувати заморожені російські кошти на відновлення України – легітимно. «А як же банківська таємниця?».

    Це те, про що я кажу з кінця лютого: Європа і світ завжди оберуть раціональний підхід – щоб так чи інакше агресор сам компенсував завдану Україні шкоду. І наступний логічний крок: щоб агресор бодай частково компенсував шкоду, завдану економікам Європи та країн союзників.

    За першим пунктом – чимдалі більше країн ухвалюють чи поки розглядають рішення з правовим обґрунтуванням застосування наявних в них активів РФ і громадян Росії на потреби відновлення України. Бо «новий план Маршалла» – це одне, а мінімізація видатків на нього – геть інше.

    За другим пунктом – саміт G7 розглядає способи обмеження ціни на російську нафту на рівні $40-60 за барель, плюс заборона транспортних послуг і страхування. Але я впевнений, що за зачиненими дверима союзники вже давно ділять між собою права на концесію кожного підприємства видобувної галузі Росії (і не тільки її). Так само – суто як спосіб компенсувати надмірні видатки, спричинені війною. Ті ж ціни на енергоносії. Росія змусила нас витрачатись – ми візьмемо своє з Росії пізніше. Точніше, з розчленованого на 15-20 держав трупа теперішньої Росії.

    Хоча Росія досі чомусь не може повірити, що її агресія вдарила по ній же. Що вкрадені мільйони тон зерна, десятки тисяч тон металу, обладнання підприємств, вміст магазинів і складів – це не чистий дохід від війни, а лише відкладені рахунки, ще й обтяжені пенею. І ці рахунки їх вже змушують починати оплачувати.

    скріншот із заявою Захарової

    скріншот із заявою Захарової

    ***

    А якщо «нацисти в Швейцарії захищені», а «денацифікатори» – ні, то висновок очевидний. Просто росіян вже вважають набагато, набагато гіршими і небезпечнішими для світу, ніж Рейх. І так, Маша, в цьому і частина твоєї провини: це ти не тільки «поляніцу» жерла на камеру, але й тиражувала погрози ядерних ударів чи то по Україні, чи то по Брюсселю, чи то по Вашингтону. Геббельс такого собі не дозволяв.

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

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    Теги: росія окупанти війна Європа ціни агресія Україна злочин окупація #stoprussia
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    Як світ відновлюватиме Україну коштом росіян