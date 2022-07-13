Турбіни для «Північного потоку»: Кулеба емоційно прокоментував рішення Канади

Кулеба: «Це помилка, яка ставить в переможну позицію Росію»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив рішення Канади передати Німеччині турбіну для «Північного потоку». Але при цьому, зради в таких діях міністр не бачить. Про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу, який транслювався в Facebook.

«Зради безумовно не бачу, але ми чесно сказали нашим канадським і німецьким партнерам, що те, що вони зробили, – це помилка, яка ставить в переможну позицію Росію. Це рішення не вирішить проблем. Це рішення лише примножить проблеми», – заявив Кулеба.

Разом з тим, глава МЗС зазначив, що Канада і Німеччина є суверенними країнами та мають право приймати ті рішення, які вважають за потрібне.

«Але ми з цим рішенням не згодні, і в принципі, ми проти підходу, коли санкційний режим повинен підлаштовуватися під примхи або примхи Російської Федерації», – підкреслив Кулеба.

Міністр додав, що росіяни сьогодні «створили проблему з поставками газу в Німеччині, вимагають змінити під них санкційне законодавство Канади», а «завтра вони створять іншу проблему, знову вимагатимуть щось змінити».

На думку Кулеби, таким чином «санкційний режим просто буде зруйнований». «Саме в цьому головна небезпека цього рішення», – сказав дипломат.

При цьому, глава МЗС нагадав, що в Канаді поданий позов Світовим конгресом українців і українським юристом канадського походження Даніелом Білаком проти цього рішення.

«Подивимося, чим завершиться його розгляд, але навіть в самій Канаді багато хто не згоден з цим рішенням, яке було прийнято. Тому це не тільки позиція України. Це позиція всіх людей, які розуміють, що подібні прецеденти ведуть до руйнування санкційного режиму, створеного власне тими ж країнами», – сказав Кулеба.

Нагадаємо, угода уряду Канади щодо ремонту турбін, що належать Росії, охоплює період до двох років і дозволить імпортувати та реекспортувати до шести одиниць цієї техніки. Ця домовленість набагато ширша, ніж повідомлялося раніше. Про це пише The Globe and Mail з посиланням на два урядові джерела.

За даними видання, Міністерство внутрішніх справ Канади надало німецькому промисловому гіганту Siemens Energy звільнення від санкцій щодо Росії на два роки.

Україна виступала проти передавання турбіни. Але 10 липня міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон оголосив, що країна все-таки передасть її.

Президент України Володимир Зеленський назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для «Північного потоку-1».