«Ефект метелика» для росіян

Для пересічного громадянина РФ мало що зміниться

Чи не кожного дня ми читаємо, як різні компанії йдуть з російського ринку.

З погляду довгострокової перспективи це технологічне відставання Росія, можливо, вже ніколи не подолає.

З погляду короткострокової перспективи – вони довго житимуть у бідності. Вони готові до цього. Так що їм поки що байдуже на втечу компаній. Бідні стануть біднішими. А багаті й так знайдуть, де дістати умовний електролюкс.

Але, як це часто бувало в історії Росії, вони самі себе і «хакнуть». Велика країна, багатонаціональна, багато проблем, але Путін живе манією знищити Україну. Так можна переглянути свою умовну «Красную поляну» в Сочі (є версія, що красная поляна – від крові предків; раптом адиги візьмуть і згадають геноцид, а за ними – інші).

Це називається «ефект метелика» – властивість деяких систем, коли незначний вплив може мати великі та непередбачувані наслідки.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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