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    Думки вголос

    «Ефект метелика» для росіян

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Росіяни готові жити у бідності - «Ефект метелика» для росіян
    Росіяни готові жити у бідності
    фото з відкритих джерел

    Для пересічного громадянина РФ мало що зміниться

    Чи не кожного дня ми читаємо, як різні компанії йдуть з російського ринку.

    З погляду довгострокової перспективи це технологічне відставання Росія, можливо, вже ніколи не подолає.

    З погляду короткострокової перспективи – вони довго житимуть у бідності. Вони готові до цього. Так що їм поки що байдуже на втечу компаній. Бідні стануть біднішими. А багаті й так знайдуть, де дістати умовний електролюкс.

    Але, як це часто бувало в історії Росії, вони самі себе і «хакнуть». Велика країна, багатонаціональна, багато проблем, але Путін живе манією знищити Україну. Так можна переглянути свою умовну «Красную поляну» в Сочі (є версія, що красная поляна – від крові предків; раптом адиги візьмуть і згадають геноцид, а за ними – інші).

    Це називається «ефект метелика» – властивість деяких систем, коли незначний вплив може мати великі та непередбачувані наслідки.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти ЗСУ геноцид війна путін Україна окупація #stoprussia
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    «Ефект метелика» для росіян