«Ефект метелика» для росіян
Для пересічного громадянина РФ мало що зміниться
Чи не кожного дня ми читаємо, як різні компанії йдуть з російського ринку.
З погляду довгострокової перспективи це технологічне відставання Росія, можливо, вже ніколи не подолає.
З погляду короткострокової перспективи – вони довго житимуть у бідності. Вони готові до цього. Так що їм поки що байдуже на втечу компаній. Бідні стануть біднішими. А багаті й так знайдуть, де дістати умовний електролюкс.
Але, як це часто бувало в історії Росії, вони самі себе і «хакнуть». Велика країна, багатонаціональна, багато проблем, але Путін живе манією знищити Україну. Так можна переглянути свою умовну «Красную поляну» в Сочі (є версія, що красная поляна – від крові предків; раптом адиги візьмуть і згадають геноцид, а за ними – інші).
Це називається «ефект метелика» – властивість деяких систем, коли незначний вплив може мати великі та непередбачувані наслідки.
Джерело: блог Олесі Яхно