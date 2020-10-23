Зеленський сприймає як шоу загибель людей, втрату територій та зупинку економіки

Олексій Голобуцький Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

Олексій Голобуцький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Короткий підсумок інтерв’ю Зеленського

Позитивного, інформаційно, політично, економічно цінного він не сказав нічого. Зате через кілька заяв це інтерв’ю можна визнати чимось середнім між камінаутом і публічною заявою про власний злочин. Це крім звичної вже демонстрації некомпетентності щодо ситуації в державі, законів, власних і чужих повноважень тощо.

Отже, в чому зізнався Зеленський? Передусім в тому, що ми й так всі знаємо: він виїздить на ресурсах, що накопичила чи вибила з когось команда п’ятого президента. Конкретно, «Велике будівництво» (в тій частині, де це дійсно «Велике будівництво» Зеленського, а не давно збудовані і прийняті об’єкти будівництва прем’єра Гройсмана чи місцевої влади коштом місцевих же децентралізованих бюджетів, з яких гроші Зеленський вже благополучно забрав, би не жирували надмірно) реалізовувалось передусім коштами, котрі команда Порошенка вибила в міжнародному суді з «Газпрому».

А отримала гроші на руки вже команда шостого президента. І благополучно та дуже швидко їх про..., витратила, загалом. Здебільшого на непотрібні, неактуальні, неякісні речі – це в тій частині, котра не розійшлась дерибаном між своїми.

Це факт: на початок пандемії гроші в держави були, їх було цілком достатньо, щоб не допустити в такій бідній країні як наша розвалу економіки і соціальної інфраструктури внаслідок карантину та не допустити загрози локдауну. Зрештою, міністр МОЗ Степанов, прем’єр Шмигаль, інші офіційні особи і прямо зараз публічно зізнаються не в тому, що грошей не було, нема чи на щось забракло. Вони зізнаються, що «не купили», «не замовили» якесь обладнання чи речі. «Не встигли укласти угоди». «Не знайшли постачальника». «Не провели тендер».

Це – тотальний провал влади, котрий можна і треба визнати свідомим саботажем. Бо ресурси для команди шостого президента навіть за умов пандемії і карантину забезпечив ще п’ятий президент. Шостий цей факт сьогодні знов публічно визнав. Як і те, що спустив гроші невідомо на що (бо якість доріг ми також бачимо – і самі, і в щоденних відео від водіїв, і в громадських та депутатських розслідуваннях «куди діваються гроші на дороги і хто відповідає за якість»).

Крім того, в інтерв’ю Зеленський знов продемонстрував цинічне нехтування законністю і правом, знов переплутав державну посаду з роллю: публічно і прямо визначив певних політиків «злочинцями» і пообіцяв, що їх «посадять». Вирок суду? Нащо? Зеленському краще знати, хто злочинець, а хто чесна людина. І плювати, що в прокуратури не клеїться жодна справа власне через юридичну нікчемність обвинувачень і відсутність доказів. Зеленський сказав «до в’язниці!» - значить, до в’язниці.

Там все інтерв’ю складалось з таких недоречностей і факапів – але це щиро тішило Зеленського. Як він сам сказав, «як в «Шоу Трумена». Він дійсно досі сприймає все як шоу. Загибель людей, втрата територій, банкрутування бізнесів, нищення робочих місць, нищення системи освіти й виховання, зупинка всієї економіки – Зеленський все сприймає як екшн в кіно. Коли за потреби можна прогнати з десяток дублів. А в кінці не атомна пустеля і попіл зруйнованої держави, а «Всім дякую, всі вільні!» – і загримовані «трупи» встають, обтрушуються і йдуть пити каву.

Я не знаю, чим можна пробити цю «межу нереальності» в Зеленського, як його змусити сприймати все як страшну правду – я політтехнолог, а не психолог. Тому я просто констатую факт: Зеленський живе в якійсь іншій країні. І щасливо розповідає про досягнення й успіхи в якійсь іншій країні. Про громадян якоїсь іншої країни з якимись іншими, декоративними проблемами.

А поки Зеленський запевняє всіх і себе, що локдауну не буде і ми впораємось з пандемією, родичі хворих на коронавірус в тому ж Тернополі обговорюють у ФБ, де взяти 3000 на первинні тести і ще два рази по стільки ж на дві повторні серії тестів, плюс по 1500-3000 щодня на ліки, бо в лікарнях одразу питають: «Маєте гроші на купівлю ліків – чи виписувати на домашнє лікування?». Ну і обмінюються досвідом, а де ж дістати дефіцитні ліки, якщо знайшов на них гроші. Бо в аптеках нема, а в лікарнях і не було. Це мешканці дво х різних країн. Хоча мешканці другої країни голосували за створення фантомної першої: в Зеленського в другому турі власне на Тернопільщині було від 50% до 56%.

Джерело: блог Олексія Голобуцького

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