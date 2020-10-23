Батько загиблого розвідника Журавля позивається проти Зеленського



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Батько сержанта Ярослава Журавля заявив, що «піде до кінця заради справедливості».

Зеленського звинувачують у тому, що він заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого

Сергій Журавель, батько розвідника Ярослава Журавля, який загинув у липні під Зайцевим, подав позов проти президента Володимира Зеленського через перевищення ним службових повноважень. Заяву він направив до Офісу генпрокурора та Держбюро розслідувань.

Текст позову він опублікував у Facebook.

Журавель у заяві вказує, що «не вибачить тих, хто внаслідок популізму і некомпетентних дій став причиною загибелі мого сина».

Батько розвідника звинувачує Зеленського у тому, що він заборонив підрозділам Об'єднаних сил проведення рятувально-пошукових заходів біля Зайцевого, Донецька область. Такі дії призвели до того, що Ярослав Журавель загинув, йдеться у позові.

Батько загиблого військового додав, що «піде до кінця заради справедливості».

Сергій Журавель вимагає розпочати досудове розслідування за ч. 4 статті 426 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Як повідомлялося, 13 липня на запит української сторони СЦКК у координації із СММ ОБСЄ була спланована евакуація тіла загиблого військовослужбовця ЗСУ лейтенанта Дмитра Красногрудя, який загинув у «сірій зоні» в районі Зайцевого. При цьому військовослужбовці ЗСУ отримали з боку російських окупаційних сил гарантії безпеки та зобов’язання щодо припинення вогню у районі Зайцевого (Жованки) у період з 14.00 до 18.00 13 липня.

Однак під час евакуації неозброєна евакуаційна група, яка була маркована білими пов'язками на жилетах та білими касками, потрапила в засідку збройних формувань російських окупаційних сил. Спочатку був обстріляний військовослужбовець, який йшов попереду групи, йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін, який також був обстріляний та зазнав поранень, несумісних з життям. Після цього евакуаційна група із ще одним травмованим офіцером відступила.

У подальшому окупанти відмовилися надати гарантії безпеки для пошуку українською стороною пораненого військового.

16 липня тіло Красногрудя було передано на контрольовану урядом України територію. 17 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло військового медика Іліна. Після отримання тіла стало відомо, що російські окупанти на Донбасі здійснили наругу над ним.

21 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що встановлено картину подій на Донбасі і є всі підстави говорити саме про воєнний злочин і віроломне свідоме вбивство українського медика.

21 липня на підконтрольну уряду України територію було передано тіло третього українського захисника, який був поранений під час обстрілу евакуаційної групи під Зайцевим 13 липня і помер через те, що окупанти відмовлялися надати українській стороні дозвіл на його пошуки у «сірій зоні». Це – сержант Ярослав Журавель, якого вважали пораненим під час обстрілу з боку збройних формувань РФ.

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