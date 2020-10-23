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    Франції потрібно понад 2 млрд євро для запровадження комендантської години

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    Брюно Ле Мер також додав, що влада, передбачила усі ризики тому громадянам Франції не варто хвилюватись - Франції потрібно понад 2 млрд євро для запровадження комендантської години
    Брюно Ле Мер також додав, що влада, передбачила усі ризики тому громадянам Франції не варто хвилюватись

    Однак міністр економіки вважає, що у французів немає приводу для занепокоєння

    Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години обійдеться державі більш ніж у 2 млрд євро. Про це повідомляє Reuters.

    «Якщо ми говоримо про дію комендантської години в 56 департаментах протягом шести тижнів, то мова йде про витрати в трохи більше ніж 2 млрд євро», – сказав голова відомства.

    Брюно Ле Мер також додав, що влада, передбачила усі ризики тому громадянам Франції не варто хвилюватись.

    «Ми виділили 9 млрд євро для фонду солідарності, з них 6 млрд євро вже витрачені. Залишається ще 3 млрд євро. З запланованими засобами ми можемо протриматися до початку наступного року», – сказав міністр.

    За оцінками глави Мінфіну, Франція зможе відновити показники економічного розвитку 2019 року тільки до 2022 році.

    Зазначимо, у Франції напередодні зафіксували понад 41 тисячу нових випадків коронавірусу, що є максимумом з початку пандемії.

    Нагадаємо, 22 жовтня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу влада вирішила ввести комендантську годину ще в 38 департаментах. Тиждень тому комендантську годину ввели в Парижі, Ліллі, Марселі, Греноблі, Ліоні, Руані та інших містах.

    Крім того, Словенія через коронавірус ввела комендантську годину і заборону на пересування між регіонами.

    міністр Франція мова мер влада коронавірус
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