Українцям варто сказати «Боже, бережи Королеву!»
Дві новини з Туманного Альбіону, які підтримують віру в наших партнерів
Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала Європейський Союз заблокувати сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2».
Велика Британія може перекинути до України до 600 військовослужбовців 16-ої десантно-штурмової бригади на тлі загрози військового вторгнення Росії. Оперативна група готова розгорнутися на українській території в стислі терміни.
Зазначу, що на тлі бла-блаканини з Брюсселя та Берліна, позавчора невеликий британський підрозділ вже прибув на східний кордон Польщі на допомогу їй у протидії російській гібридній агресії, що здійснюється з території Білорусі. На відміну від паралітичного ЄС, Сполучене Королівство, позбувшись пут брюссельської бюрократії та німецького словоблуддя, діє активно та превентивно!
Нам, українцям, разом з поляками та литовцями варто завершити день словами: «God Save the Queen!»
Джерело: блог Михайла Гончара