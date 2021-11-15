Українцям варто сказати «Боже, бережи Королеву!»

Десантування з борту C-130 Hercules підрозділу якраз 16-ої десантно-штурмової бригади на полігоні в Україні під час вересневих навчань Joint Endeavour

Дві новини з Туманного Альбіону, які підтримують віру в наших партнерів

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала Європейський Союз заблокувати сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2».

Велика Британія може перекинути до України до 600 військовослужбовців 16-ої десантно-штурмової бригади на тлі загрози військового вторгнення Росії. Оперативна група готова розгорнутися на українській території в стислі терміни.

Зазначу, що на тлі бла-блаканини з Брюсселя та Берліна, позавчора невеликий британський підрозділ вже прибув на східний кордон Польщі на допомогу їй у протидії російській гібридній агресії, що здійснюється з території Білорусі. На відміну від паралітичного ЄС, Сполучене Королівство, позбувшись пут брюссельської бюрократії та німецького словоблуддя, діє активно та превентивно!

Нам, українцям, разом з поляками та литовцями варто завершити день словами: «God Save the Queen!»

Джерело: блог Михайла Гончара

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