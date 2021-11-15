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    Думки вголос

    Українцям варто сказати «Боже, бережи Королеву!»

    • Михайло Гончар

      Президент «Центр глобалістики «Стратегія ХХІ»

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    Десантування з борту C-130 Hercules підрозділу якраз 16-ої десантно-штурмової бригади на полігоні в Україні під час вересневих навчань Joint Endeavour - Українцям варто сказати «Боже, бережи Королеву!»
    Десантування з борту C-130 Hercules підрозділу якраз 16-ої десантно-штурмової бригади на полігоні в Україні під час вересневих навчань Joint Endeavour
    фото: Михайло Гончар/Facebook

    Дві новини з Туманного Альбіону, які підтримують віру в наших партнерів

    Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс закликала Європейський Союз заблокувати сертифікацію газопроводу «Північний потік – 2».

    Велика Британія може перекинути до України до 600 військовослужбовців 16-ої десантно-штурмової бригади на тлі загрози військового вторгнення Росії. Оперативна група готова розгорнутися на українській території в стислі терміни.

    Зазначу, що на тлі бла-блаканини з Брюсселя та Берліна, позавчора невеликий британський підрозділ вже прибув на східний кордон Польщі на допомогу їй у протидії російській гібридній агресії, що здійснюється з території Білорусі. На відміну від паралітичного ЄС, Сполучене Королівство, позбувшись пут брюссельської бюрократії та німецького словоблуддя, діє активно та превентивно!

    Нам, українцям, разом з поляками та литовцями варто завершити день словами: «God Save the Queen!»

    Джерело: блог Михайла Гончара

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС міністр Велика Британія кордон
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    Українцям варто сказати «Боже, бережи Королеву!»