  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Аркадій Бабченко
рус
    Думки вголос

    Росія вбила польського солдата

    17 бригада скасовує всі звільнювальні та по тривозі перекидає особовий склад на кордон - Росія вбила польського солдата
    17 бригада скасовує всі звільнювальні та по тривозі перекидає особовий склад на кордон
    ілюстративне фото

    Жодної випадковості в цьому немає...

    Мовою оригіналу

    Военнослужащий 17-й Великопольской механизированной бригады был откомандирован на границу неделю назад. Он не был пограничником. Непосредственно на границе не находился. Нес караульную службу. Вечером в субботу сделал непроизвольный выстрел, оказавшийся для него летальным.

    Российские СМИ взахлеб, задрав штаны, пишут главную, на их взгляд деталь – солдат не находился непосредственно на границе, с мигрантами не контактировал, «третьи лица» в инциденте участия не принимали. Ну, то есть самый главный посыл новости – это не мы!!!!!! Нас там нет.

    Да нет, бл@ди. Это вы. Вы.

    Ваша страна.

    Несчастный случай – это когда военнослужащий 17-й Великопольской механизированной бригады в субботу вечером, находясь в увольнении, в которое он уехал на выходные из своего ППД на электричке, покушав краковских сосисок со штруделем, обнял Малгожату и подавился вишневой косточкой на собственном диване в собственной гостиной в собственные выходные за вечерним семейным просмотром киношки.

    Вот это несчастный случай.

    А когда он снимается с пункта постоянной дислокации, перебрасывается на границу, где ваша страна устроила очередную провокацию, сопоставимую с Карибским кризисом и поставившую мир на грань новой войны, и всячески этот кризис раскручивает, проводит десантирование своей армии и аншлюс еще одной страны под шумок, посылает туда стратегические бомбардировщики с гиперзвуковым оружием, выламывает техникой пограничные столбы, светит польским солдатам в глаза стробоскопами и лазерами, гонит на них толпу завезенных и обманутых беженцев, которых в этой провокации использует, как пушечное мясо, вместе с женщинами и детьми, в ответ Великобритания перебрасывает своих солдат, а 17 бригада отменяет все увольнительные и по тревоге перебрасывает свой личный состав на границу, где он ходит в караул, и, задолбанный и невыспавшийся, на нервах в ожидании войны, возвращается в казарму и, например, в качестве наиболее вероятного предположения, вместо алгоритма «отстегнул магазин-передернул затвор-контрольный выстрел» путает последовательность действий и сначала передергивает затвор, потом делает контрольный выстрел, а отстегнуть магазин уже не успевает – обычное, собственно, дело – это не несчастный случай.
    Это закономерный результат набора ваших действий, приведший именно к таким последствиям, бл@ди.

    Его там не должно было быть.

    Но он там был.

    Из-за вас.

    Зачем украинские СМИ повторяют этот нарратив с «несчастным случаем», я не понимаю.

    Случай – это случайность.

    Этот человек оказался в этом месте в этом время с этим оружием в руках только и исключительно из-за спланированных и координируемых действий России.

    Никакой случайности в этом нет.

    Иначе и прапорщик Сергей Кокорин, первый погибший военнослужащий ВСУ при захвате Крыма, тоже погиб из-за несчастного случая – ну, просто пришли русские, просто стреляли на триста шестьдесят градусов для острастки, просто случайно попали в него.

    Россия. Убила. Польского. Солдата.

    Совсем по-другому звучит ситуация, если называть вещи своими именами, правда?
    Да-да, ребятки россияне. Именно ваша страна убила еще одного солдата еще в одной стране. Еще в одной новой войне.

    Счет открыт.

    Как вы его будете закрывать, я не знаю.

    Но будете. Кредит этот выплатите полностью.

    И этот тоже.

    С процентами.

    Читайте також: Аркадій Бабченко: Буде ще війна – стовідсотково

    Джерело: блог Аркадія Бабченка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Польща війна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Наталка Прудка
    Наталка Прудка

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія вбила польського солдата