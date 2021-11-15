Стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі

Financial Times пише, що зараз розглядаються обмеження щодо двох десятків білоруських чиновників

Європейський Союз розширить санкції проти Білорусі у відповідь на кризу на східному кордоні блоку, повідомили дипломати ЄС у Financial Times.

Дипломати ЄС повідомили, що блок складає список осіб та організацій, які беруть участь у переміщенні людей із таких країн, як Сирія, Ємен та Ірак, до кордону Білорусі та ЄС.

Зокрема, Євросоюз розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також до проєкту списку входить готель «Мінськ» для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings. Зазначається, що з 7 листопада Cham Wings виконала чотири рейси з Дамаску до Мінська. 13 листопада авіакомпанія повідомила, що зупиняє польоти до Білорусі «негайно».

Крім того, до списку санкцій може потрапити аеропорт Мінська. За словами дипломатів, держави-члени розділилися у думках про те, чи слід застосовувати ці заходи до аеропорту з урахуванням пов'язаних із цим юридичних складнощів.

Остаточний список людей та організацій формуватиметься кілька тижнів, доки ЄС узгоджуватиме свої дії з союзниками.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС схвалять нові санкції проти Білорусі у понеділок.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.