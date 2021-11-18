Що Лукашенко робитиме з мігрантами, якщо ЄС все ж не захоче їх забрати до себе?

Вся ситуація – вона якраз про стійкість і міцність нервів

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Не надо недооценивать старую советскую киноклассику. Ведь лучше фразы Нонны Мордюковой из «Бриллиантовой руки» все равно к этой ситуации не пришпандоришь. «А если не будут брать – отключим газ».

Не будете брать толпы мигрантов – замерзнете зимой. Как вариант: отмените санкции, признайте Лукашенко президентом – и тогда будет вам и газ в трубе и спокойная граница. А эти несчастные афганцы, иракцы, сирийцы и бог знает, кто еще – отправятся как неодушевленные предметы обратно куда-нибудь.

Кстати, любопытно узнать, что сделает с ними Лукашенко, если Европа устоит и так и не согласится принимать этих разменных беженцев?

Вся ситуация – она как раз про стойкость и крепость нервов. Под предлогом экстренного ремонта газ можно даже не перекрыть, а прикрутить на какое-то время. Но это же не белорусский газ, а российский. И за пустую трубу перед Европой будет отвечать не Лукашенко, а Путин. Которому проблемы с газом не нужны – тем более сейчас, когда так называемое «голубое топливо» круто вздорожало. Валюту заколачивать надо, а не штрафы платить.

И даже если теоретически представить, что Россия вдруг включится в эту увлекательную игру – кто дольше протянет? Кому в перспективе будет нанесен больший урон: европейцам, оставшимся без нашего газа, или нам, для которых нефтегазовые доходы – основа экономики?

Другое дело, что в противостоянии с гопником встает вопрос о пороге комфорта и масштабе неприемлемых потерь. Лукашенко охотно оставит собственный народ голодать без штанов, нагнетая свой кураж, а вот привыкшая к комфорту сердобольная Европа может спасовать гораздо раньше.

Признал же фактически Запад власть талибов в Афганистане. И мы признали, хотя всё еще продолжаем называть «Талибан» запрещенной террористической организацией. Так и Лукашенко – узурпатор и террорист, но по факту именно он руководит страной.

И есть соблазн признать это сложившееся положение вещей. Но здесь можно и заиграться в поддавки. Лукашенко захватил самолет, Лукашенко бросил как живой щит на колючую проволоку детей, стариков и женщин, Лукашенко перекрывает газ. Если вы на всё это согласны, в следующий раз он потребует от вас чего-нибудь еще. Причем даже и выдумывать ничего не надо. Снова перехватить трубу, снова привезти беженцев, снова посадить лайнер.

Успейте сделать правильный выбор.

Джерело: Эхо Москвы

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