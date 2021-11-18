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    Економіка та фінанси

    Зупинка поставок струму з Білорусі має політичне підґрунтя – ексглава СБУ

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    17 листопада Білорусь повідомила про аварію на Білоруській АЕС і припинення поставки електроенергії в Україну. - Зупинка поставок струму з Білорусі має політичне підґрунтя – ексглава СБУ
    17 листопада Білорусь повідомила про аварію на Білоруській АЕС і припинення поставки електроенергії в Україну.

    Наливайченко зазначив, що в планах Росії та Білорусі зрив інтеграції українського енергетичного ринку з європейським

    Зупинка поставок електроенергії з Білорусі в Україну має під собою політичне підґрунтя і є частиною енергетичного шантажу, заявив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

    «Білорусь зупинила поставки електроенергії через їхні фірми-прокладки. І це було очікувано, і я про це попереджав. Через провалену нинішньою владою підготовку до зими, ми опинилися в скрутній ситуації. Влада зробила все для того, щоб нав’язати країні російський імпорт струму», – написав він в Facebook.

    За словами ексголови СБУ, уряд і лобісти російсько-білоруського струму в парламенті відповідальні за те, що Україна є максимально вразливою перед російським шантажем.

    «В Україні рекордно низькі запаси вугілля – менше 375 тис. тонн, а кожен другий енергоблок державних ТЕС стоїть без вугілля! Білорусь і Росія вдалися до енергетичного шантажу та цинічно його реалізували. Нагадаю, раніше Росія заблокувала поставки енергетичного вугілля в Україну і перекрила його транзит з Казахстану. Тепер вони зупинили і поставки електроенергії», – відзначив Наливайченко.

    Він зазначив, що в планах Росії та Білорусі залежність України від своїх поставок і зрив інтеграції українського енергетичного ринку з європейським.

    «Попри супротив уряду і лобістів російсько-білоруського струму в парламенті, вимагаю заборони поставок з Росії та Білорусі через приватні компанії. Якщо енергосистему потрібно балансувати через поставки з-за кордону – цим має займатися державна компанія, а не фірми-посередники», – зауважив Наливайченко.

    Нагадаємо, з 6 листопада через простій державних ТЕС, які залишилися без вугілля, Україна змушена була розпочати імпорт електроенергії з Білорусі. Приватні ТЕС не змогли компенсувати простій державних електростанцій і 8 листопада імпорт досягнув 400 МВт.

    17 листопада Білорусь повідомила про аварію на Білоруській АЕС і припинення поставок електроенергії в Україну.

    Теги: Білорусь ТЕС Росія вугілля імпорт електроенергія Валентин Наливайченко
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    Зупинка поставок струму з Білорусі має політичне підґрунтя – ексглава СБУ