Зеленський боїться звільнити Татарова, бо це зіпсує його відносини з Портновим

Олег Татаров продовжує контролювати групу керівників силових структур

Мовою оригіналу

Информация об отстранении Татарова от должности, которую озвучил пиар-советник ОП Михаил Подоляк, не соответствует действительности. По данным источников Цензор.Нет, после получения подозрения в НАБУ в понедельник Олег Татаров поехал в Офис президента, где продолжил работу на своем рабочем месте.

После выдвижения ему подозрения Татаров передал полномочия по контролю за НАБУ другому заместителю главы ОП Андрею Смирнову. Однако сохранил полномочия по контролю всех других правоохранительных органов. Никаких решений по перераспределению обязанностей в ОП сам Татаров принимать не правомочен, это могут сделать либо президент либо глава ОП, а никаких решений ни Зеленский ни Ермак по Татарову не принимали. Мнение Подоляка официальной позицией не является, поскольку в отличие от Татарова он внештатный сотрудник ОП.

Олег Татаров продолжает контролировать группу руководителей силовых структур.

К мнению Татарова особенно прислушиваются и.о. главы Госбюро расследований Алексей Сухачев, а также заместители генерального прокурора Игорь Мустеца и Алексей Симоненко.

Любопытно, что в ОП Татаров был по важному делу – в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ГФС.

Таким образом, Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского, и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности. Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие президента, который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен Януковича Андреем Портновым.

Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга.

Если Офис президента хочет показать гражданам реальное отстранение подозреваемого Татарова от должности, об этом должно быть официальное решение на сайте президента Украины, другие варианты никакого доверия и силы иметь не будут.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.