Зеленський розповів, як «Велике будівництво» зберегло величезну кількість життів

Глава держави зазначив, що оновлена інфраструктура створила можливості в тому числі для того, щоб швидше і ефективніше рятувати людські життя

Станом на початок грудня «Укравтодор» відремонтував і побудував 3900 км доріг державного значення

Завдяки програмі «Велике будівництво» в Україні за рік оновлено в 10 разів більше доріг, ніж за десять років у сумі до того. На цьому в інтерв'ю The New York Times наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Не можна зупинятися. У нас дійсно є шанс за чотири-п'ять років побудувати в Україні всі інфраструктурні вузли», – переконаний він.

Глава держави зазначив, що оновлена інфраструктура створила можливості в тому числі для того, щоб швидше і ефективніше рятувати людські життя.

«Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива», – сказав Зеленський.

Він додав, що інфраструктура будується, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там були побудовані мости, відкриті КПВВ – контрольно-пропускні пункти, чого не було раніше. Сучасні КПВВ також зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим.

Нагадаємо, станом на початок грудня «Укравтодор» відремонтував і побудував 3900 км доріг державного значення. План до кінця року – оновити 4200 км. Ще 2000 км за рік оновили обласні державні адміністрації. Також у 2020 році уперше в історії України застосовано принцип ремонту доріг цілими маршрутами, а не окремими ділянками. Під час «Великого будівництва» не було пріоритетних областей – дороги ремонтували і будували в усіх регіонах.