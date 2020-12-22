Зеленський призначив нову заступницю глави Офісу президента

Заступницею керівника Офісу президента стала Юлія Свириденко, яка перед цим працювала першою заступницею міністра економіки

Президент Володимир Зеленський призначив заступницею глави Офісу президента Юлію Свириденко. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

В указі президента від 22 грудня зазначається, «призначити Свириденко Юлію Анатоліївну заступником керівника Офісу президента України».

Як повідомлялося, 21 грудня заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів пішла у відставку за власним бажанням.

У той же день стало відомо, що колишня перша заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко претендує на посаду заступника керівника Офісу президента. Про це свідчить внесена в Єдиний держреєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави декларація Свириденко за 2019 рік як кандидата на посаду заступника керівника Офісу президента.

Відзначимо, що в понеділок, 21 грудня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив її з посади першого заступника міністра економіки, яку вона займала з 29 вересня 2019 року.

Згідно з поданою декларацією, за 2019 Свириденко задекларувала 703,8 тис. гривень доходів.

В її власності знаходяться квартира в Києві на 34 м2 (вартість 0,5 млн гривень) і квартира в Чернігові на 74 м2, а в спільній власності з сім'єю – квартира в Чернігові на 88 м2.

Її чоловік заробив 738 тис. гривень за 2019 рік, зберігає готівкою 8 тис. доларів, володіє автомобілем BMW-Х3 (2016 року випуску, вартістю 1 млн гривень), квартирою в Чернігові на 204 м2 (вартістю 2 млн гривень) і земельною ділянкою в Чернігівській області на 1,5 тис. м2.

До роботи в Кабміні Свириденко обіймала посаду першого заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у понеділок повідомлялося про те, що заступник міністра енергетики Ольга Буславець написала заяву на звільнення з посади.

Також на засіданні Кабміну увечері 21 грудня ексвиконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко був призначений в.о. глави Міненерго.