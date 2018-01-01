Винен, тому що українець

Через бездіяльність держави сотні наших громадян стають в’язнями іноземних тюрем

«Ми знаємо, що ви не вбивця, а свідок, але оскільки справжнього вбивці впіймати не можемо, то вам доведеться за нього відмотати весь строк!». У жодному разі! У подібній ситуації опинилися більше сотні українців, яких грецьке правосуддя звинуватило в транзиті нелегальних мігрантів. Ось конкретна історія. Валерій та Юрій з Черкас через

Ірина Суслова Народний депутат, комітет з прав людини

Ірина Суслова

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ув’язнення українців за кордоном – це не одиничні випадки, а система

Через бездіяльність держави сотні наших громадян стають в’язнями іноземних тюрем

«Ми знаємо, що ви не вбивця, а свідок, але оскільки справжнього вбивці впіймати не можемо, то вам доведеться за нього відмотати весь строк!». У жодному разі! У подібній ситуації опинилися більше сотні українців, яких грецьке правосуддя звинуватило в транзиті нелегальних мігрантів.

Ось конкретна історія. Валерій та Юрій з Черкас через посередника знайшли роботу в Туреччині, планували працювати механіком та кухарем на кораблі. Коли вони вийшли в рейс з Бодруму крім них на судні був лише капітан. Вже у відкритому морі хлопці побачили, що у трюмах замість вантажу знаходяться люди. Через день капітан утік з судна, пересівши на катер, а українці пережили шторм, їх підібрав попутний корабель та разом з нелегалами вони прибули в грецьке місто Патри. Там поліція звинуватила їх в работоргівлі і взяла під варту.

Аналогічна доля спіткала багатьох інших наших заробітчан, які змушені їхати світ за очі, щоб прогодувати свої сім’ї. Їх просто «втемну» використали так звані роботодавці. А грецькому «правосуддю» немає діла до організаторів транзиту нелегалів. Цим людям нічого не загрожує і вони продовжують свій «бізнес». Натомість шукають «цапів-відбувайлів» та знаходять їх в українських моряках. Справи розглядають в прискореному режимі, строки дають фантастичні – 25 років є мінімумом. Люди навіть не знають достеменно в чому їх звинувачують, адже матеріали справи на грецькій мові й перекласти їх нікому.

Суди Греції поводяться так з нашими громадянами, адже знають, що за них нікому заступиться і їх кинуть напризволяще. У зв’язку з цим у мене п’ять питань до Міністерства закордонних справ. Хотіла їх поставити особисто міністру, але через нестачу в нього часу змушена звертатись публічно:

В минулому році МЗС отримало більш трьох мільярдів гривень на функціонування закордонних дипломатичних установ України. Чи пішла хоча б частина цих коштів на допомогу людям, які не зі своєї вини потрапили в біду за кордоном?

Чи достатньо ресурсів та повноважень в українських дипломатичних представництв у Греції, щоб системно вирішити питання ув’язнених українців?

Чи збирається МЗС піднімати це питання на вищому рівні та зробити його одним із пріоритетів своєї діяльності?

Чи координуватиме Міністерство свої дії з іншими центральними органами влади, щоб покарати злочинних посередників, які втягують наших громадян в злочинні схеми?

Чи буде в перспективі вирішуватись проблема українських моряків загалом? Нагадаю, що сьогодні Україна займає шосте місце за кількістю моряків, які працюють на глобальному ринку.

Сподіваюсь не на формальні відповіді, а на дієву реакцію з боку зовнішньополітичного відомства. Є проста аксіома міжнародного престижу країни. Як вона ставиться до свого громадянина, так до неї й поставляться її міжнародні партнери. Сьогодні ми вимагаємо допомоги в боротьбі з російською агресією, але при цьому держава нехтує своїм обов’язком захищати громадянина в будь-якому куточку світу.

Ув’язнення українців за кордоном – це не одиничні випадки, а система. Й стосується вона не лише Греції, але й Італії, Іспанії та багатьох інших держав. Наші люди – зручні жертви, адже за ними немає нікого, хто б їх захистив. Вони нікому не потрібні, крім родичів та невеликої групи ентузіастів, які нічого не можуть вдіяти. Час зрозуміти, що тут волонтерством справі не зарадиш. Потрібна уся міць державного апарату, його тверда воля й принципова позиція. Чи здатне на це Міністерство закордонних справ України? Найближчий час покаже.

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