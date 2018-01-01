У тюрмах Греції знаходяться понад 200 українців

Українських в’язнів у Греції засуджують до 400 років позбавлення волі, заявив представник омбудсмена

Близько 200 громадян України перебувають у тюрмах Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону. Їм не надається належним чином право на захист, часто відсутній перекладач на судовому процесі. Українське МЗС залишається досить пасивним у цій ситуації. Про це на прес-конференції у «Главкомі»



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Українських в’язнів у Греції засуджують до 400 років позбавлення волі, заявив представник омбудсмена

Близько 200 громадян України перебувають у тюрмах Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону. Їм не надається належним чином право на захист, часто відсутній перекладач на судовому процесі. Українське МЗС залишається досить пасивним у цій ситуації. Про це на прес-конференції у «Главкомі» розповіли представник Уповноваженого ВРУ з прав людини Михайло Чаплига та народний депутат, голова підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин Ірина Суслова.

«Деяким із затриманих вже винесли обвинувальні вироки — українців засуджують до 50, 200 і навіть 400 років ув’язнення. Родичі затриманих, які очікують розгляду своїх справ, звернулися до офісу омбудсмена з проханням посприяти у забезпеченні права на справедливий суд», - сказав Чаплига.

За його словами, родичі скаржаться на те, що вони не мають контакту зі засудженими членами родини, під час судового процесу відсутній перекладач, адвокат, який надається грецькою державою безкоштовно, не розмовляє ані російською мовою, ані українською.

Суслова зазначає, що вкрай погана комунікація із МЗС України. «Я багато разів намагалася достукатися до міністра. Але він ніяк не може зустрітися з цими родичами. Адже засуджених українців багато, і їхні питання треба вирішувати, зокрема у питанні дотримання прав людини. Також треба ставити питання про відсутність ефективної роботи консулів», - зазначила депутат.

Дивіться запис прес-конференції: