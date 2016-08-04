У Греції під вартою знаходиться 200 громадян України

200 громадян України, які працювали за кордоном у складі екіпажах кораблів звинувачують у перевезенні мігрантів та незаконних товарів. Особам загрожує великий термін ув’язнання, який може сягати близько 300 років. Також спостерігається порушення прав ув’язнених на справедливий суд та прово на захист. Про це розповіли Ірина Суслова, народний депутат України, Михайло Чаплига, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради прав людини та родичі ув’язнених у Греції українців під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Близько 200 українців знаходяться під вартою у Греції. Їх звинувачують у перевезенні нелегалів чи незаконних товарів. «Люди були затримані на кораблях. Більшість з них - це технічні працівники, а не капітани. Їх звинувачують у перевезенні незаконного товару чи мігрантів», - говорить Суслова. Родич одного з ув‘язнених



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Світлина з відкритих джерел

200 громадян України, які працювали за кордоном у складі екіпажах кораблів звинувачують у перевезенні мігрантів та незаконних товарів. Особам загрожує великий термін ув’язнання, який може сягати близько 300 років. Також спостерігається порушення прав ув’язнених на справедливий суд та прово на захист. Про це розповіли Ірина Суслова, народний депутат України, Михайло Чаплига, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради прав людини та родичі ув’язнених у Греції українців під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Близько 200 українців знаходяться під вартою у Греції. Їх звинувачують у перевезенні нелегалів чи незаконних товарів.

«Люди були затримані на кораблях. Більшість з них - це технічні працівники, а не капітани. Їх звинувачують у перевезенні незаконного товару чи мігрантів», - говорить Суслова.

Родич одного з ув‘язнених розповідає, що зять працював перевізником туристів і не підозрював про свою причетність до перевезення мігрантів.

«Мій зять перевозив людей, які спочатку були задекларовані, як туристи. Він занадто пізно зрозумів, що це мігранти», - розповідає Сергій Павленко.

Головним викликом, котрий постає перед затриманими українцями – це термін покарання, який може сягати близько 300 років.

«Грецька Феміда досить цікава. Особливо ,коли читаєш вирок, а там 200 років і 4 місяці», - зазначає Чаплига.

Також дуже складно отримати дозвіл для ув’язнених осіб на відбування покарання на території України. Адже для отримання такої можливості, необхідно забезпечити аналогічний термін ув’язнення.

«Тобто в нашому законодавстві має бути відповідник. А у нас, повірте, до 200 років нікого не засуджують. Це теж юридична проблема, яка потребує розв’язання», - розповідає Чаплига.

Також він зазначає про ненадання особам права на ефективний власний захист у суді.

«Люди не мають коштів, щоб найняти дорогих адвокатів. Тому вони отримують державного адвоката, який не завжди є фаховим та мотивованим для ефективного захисту», - говорить представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Також у’язнені не мають змоги скористатися послугами перекладача, що заважає адвокату розібратися у проблемі засудженого.

«Людина не може нормально спілкуватися з адвокатом та розповісти свої проблеми. Тому не можна сподіватися на ефективний захист, якщо особа не може пояснити адвокату свою проблему», - розповідає Чаплига.

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповідає, що наразі очікується відповідь на письмове звернення до Омбудсмена Греції, стосовно відвідування арештованих чи засуджених українських громадян. Також найближчим часом має відбутися зустріч у Женеві з очільниками національних інститутів з прав людини та очікується прибуття очільника грецького офісу.

«Нашою метою є не встановлення вини, а надання українським громадянам права на справедливий суд, право на захист, право не бути підданим тортурам та права на перекладача під час суду», - підсумував Чаплига.

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