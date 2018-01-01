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    Українські в’язні Греції: чи є надія на визволення? (прес-конференція)

    Учасники прес-конференції мають намір привернути увагу МЗС до проблеми масового засудження українців грецькими судами
    Сьогодні, 6 лютого, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Українські в’язні Греції: чи є надія на визволення?». [READ_MORE] У заході візьмуть участь: народний депутат України Ірина Суслова, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини
    • Сьогодні, 14:02
    • Розсилка
    В'язниця у Греції
    В'язниця у Греції

    Учасники прес-конференції мають намір привернути увагу МЗС до проблеми масового засудження українців грецькими судами

    Сьогодні, 6 лютого, о 14:00 в прес-центрі інформаційного агентства «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Українські в’язні Греції: чи є надія на визволення?».

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    У заході візьмуть участь:

    • народний депутат України Ірина Суслова,
    • представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига
    • та рідні й близькі українців, які сьогодні перебувають в тюрмах Греції за надуманими звинуваченнями.

    Учасники прес-конференції мають намір привернути увагу Міністерства закордонних справ та вищого керівництва держави до проблеми масового засудження українців грецькими судами за звинуваченнями в транзиті нелегалів та окреслити можливі способи розв’язання проблеми, щоб, врешті-решт, ув’язнені повернулись до України.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

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