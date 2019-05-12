Будівельні скандали у Києві: до вирішення проблеми потрібно підходити системно

Фото: Лівий берег

У Києві черговий будівельний скандал. На Протасовому Яру хочуть побудувати кілька тридцятиповерхових будинків

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Как только строители начали вырубать деревья, подоспели противники строительства. Они стали мешать физически, возникла угроза драк. Пришлось вмешаться полиции.

Сейчас конфликт в разгаре. Руководитель компании-застройщика написал в фейсбуке длинный сентиментальный пост, где заявил, что строит он законно, а протестующие – шантажисты, требующие 200 тысяч долларов отступных. Не знаю про шантаж и отступные, всякое может быть, во все времена желающих половить рыбку в мутной воде хватало. Но то, что реальным местным жителям стройка не нравится и они активно выступают против – факт.

Не буду разбирать подробно именно этот случай. Потому, что этот пример далеко не единичный. Подобные конфликты в Киеве постоянны. Редкая стройка обходится без открытого противостояния: ругани, драк, порчи имущества. Почему так, в чем дело?

Давайте попробуем взглянуть на проблему системно.

1. Главное, здесь, на мой взгляд, – отсутствие информации. Жители, как правило, узнают о стройке только тогда, когда начинается вырубка деревьев и устанавливается строительный забор. С планами их никто не знакомит, мнением местных жителей никто не интересуется: ни сами застройщики, ни местные власти, которые вроде как должны стоять на страже интересов горожан.

2. Строительство в Киеве ведется бессистемно. Предугадать, где что будет строиться, – невозможно. Современные технологии позволяют возводить небоскребы в самых неудобных и неожиданных местах. Земля под строительство могла быть отведена еще 15 лет назад, а строители пришли только сегодня. Все эти годы территорией никто не занимался.

3. В Киеве начинает доминировать ущербная антиобщественная концепция строительства изолированных кварталов и микрорайонов, которые называют «Город в городе». Именно такую концепцию хотят реализовать на Протасовом Яру. Вот как пишет в своем посте руководитель застройщика: «Я заехал на площадку между улицами Николая Амосова и Протасов Яр в Киеве и увидел в заросшем, заброшенном и загаженном склоне потенциал. Потенциал не только для меня, как бизнесмена, но и для всех жителей района.» И тут же он противоречит сам себе: "Мы решили создать город в городе». То есть, территорию, куда другим жителям района вход будет запрещен. Естественно, местным жителям такое соседство не нужно.

4.Проблемы с инфраструктурой, особенно с дорогами и парковками. Новые огромные дома строятся, но инфраструктура не обновляется. Создание инфраструктуры не распространяется за пределы новостроек. Жители новых многоквартирных домов из-за дефицита и дороговизны парковочных мест быстро занимают для парковки своих машин придомовые и дворовые территории старых домов, обочины улиц и тротуары.

5. Дополнительный общественный транспорт не появляется. Нагрузка на транспортную сеть увеличивается.

6. Очень важный аспект – жители старых, давно не видевших ремонта, домов начинают ощущать себя людьми второго сорта на фоне блестящих стеклянных фасадов новых небоскребов. Моментально проявляется эстетическая ущербность старой застройки. Это очень оскорбляет чувства местных жителей.

7. Исчезает привычная зона для рекреации. Пусть она была неорганизованной, заросшей диким кустарником, но ею пользовались люди для отдыха. Сейчас эта возможность исчезает, а новых территорий для отдыха не появляется. А если и будет площадка для барбекю, то отгороженная забором от «посторонних», что прямо предусматривает концепция «город в городе».

Если заранее дать ответ на все эти вопросы, принять какие-то решения, где-то найти компромиссы, то большая часть конфликтов просто не состоялась бы. Но, увы, киевские власти уже давно устранились от решения задач по развитию города. Они довольны, что формально документы на строительство выдает Государственная архитектурно-строительная инспекция, а значит и ответственность можно полностью возложить не нее. В итоге все процессы в городе идут стихийно, легитимных путей решения конфликтов нет, даже трудно определить стороны переговоров, если к этим переговорам есть готовность. Конечно, в таких ситуациях на первый план выходят шантажисты и титушки, если городские власти умывают руки и не хотят решать проблемы вовремя и в правовом поле.

Джерело: блог Ігоря Ляшенка

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