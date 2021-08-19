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    Чи готова влада України до перевороту в Росії?

    • Ігор Ляшенко

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    Коли контроль над Донецьком і Луганськом буде відновлений, Москві буде пізно будь-яким чином реагувати - Чи готова влада України до перевороту в Росії?
    Коли контроль над Донецьком і Луганськом буде відновлений, Москві буде пізно будь-яким чином реагувати

    Зміна влади в країні-агресорі стане шансом для України

    Мовою оригіналу

    Завтра в Москве произойдет тихий переворот, а Путина объявят больным, упрятав куда-нибудь подальше от глаз людских.

    Народу объявят, что временно руководить Российской Федерацией будет Антикризисный национальный комитет во главе с Родионом Кирилиным.

    Такая смена власти в стане нашего врага – станет шансом для Украины. Российский политический истеблишмент замрет в ожидании развития внутренних событий, а многие примут в них участие, и будет пропросту не до принятия решений по Украине.

    Хочется знать, готовы ли украинские власти к такому повороту событий? Есть ли сценарии? Например, просчитан ли такой сценарий: немедленно восстановить законную власть в Донецке и Луганске, смяв заслоны сепаратистов и рассчитывая, что кадровые русские части не получат команду на сопротивление.

    Но это надо будет сделать очень быстро, не дав российским политикам даже шанса на раздумья. Такую операцию надо провести в 2-3 дня. А когда контроль над Донецком и Луганском будет восстановлен, Москве будет поздно как-либо реагировать.

    Способно ли командование ВСУ и политики на такое быстрое решение?

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ЗСУ Путін путінський режим переворот
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    Чи готова влада України до перевороту в Росії?