За минулий рік в Україні з'явилися 16 нових партій (список)

Загалом в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав

У 2020 році в Україні було офіційно зареєстровано 16 нових політичних партій. Про це розповів голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель під час презентації дослідження «Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні», що відбулася 29 вересня в Українському кризовому медіа-центрі.

Серед партій, зареєстрованих у 2020 році:

«Варта (Всеукраїнський альянс регіональних і територіальних активістів)»

«Довіра»

«Команда Максима Єфімова «Наш Краматорськ»

«Ідея нації»

«Екологічна альтернатива»

«Національна платформа»

«Добрі сусіди»

«Березанська громада»

«Команда Михайлішина»

«Місто щасливих людей»

«Ми зможемо»

«Рідний край»

«Місто життя»

«Право вибору»

«Порядок для України»

«Рух до Європи»

Кошель зазначив, що це найбільша кількість нових партій за останні чотири роки. Для порівняння: у 2019 році в Україні було зареєстровано лише три нові політичні партії («Демократична сокира», «Партія чернівчан», «Блок Володимира Сальдо»), 2018 році – одна («Рідне Закарпаття»), 2017 році – три («Єдина Альтернатива», «Велика країна», «Успішна Україна»). Натомість, у 2016 році було зареєстровано відразу 42 нові партії, 2015 р. – 78, 2014 р. – 36.

Експерт відзначає, що особливістю реєстрації партій є поява значної кількості так званих регіональних політичних сил. Мова йде про партії, які діють виключно в одній чи кількох областях України.

Серед прикладів партій, які вказують на регіональну приналежність: «Молодий Харків», «Рівне разом», «Херсонці», «Біла Церква разом», ВО «Черкащани», «Партія вінничан», «Патріоти Волині», «Миколаївці», «Команда Дніпра».

Загалом станом на 1 січня 2021 року в Україні зареєстровано 365 політичних партій, що є одним з найвищих показників серед європейських держав. При цьому значна частина партій не ведуть активної діяльності і мають ознаки фіктивності: із понад 350 зареєстрованих партій лише 21 партія висунула виборчі списки на парламентських виборах – 2019, 194 партії заявили про участь у місцевих виборах – 2020.

До слова, нардепи від «Голосу» розповіли, що керівництво партії «зливає» львівський осередок.