В Україні за останній рік близько тисячі водіїв подалися до суду через TruCam



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З жовтня минулого року копи склали понад 302 тис. протоколів на водіїв, які перевищили швидкість

Починаючи з жовтня 2018 року у Єдиному держреєстрі судових рішень опубліковані понад 970 відповідних рішень судів

В Україні за останній рік понад 970 водіїв оскаржували в судах свої порушення правил дорожнього руху, зафіксовані приладом TruCam.

Про це повідомляється в Єдиному держреєстрі судових рішень, пише Сегодня.

Зазначається, що починаючи з жовтня 2018 року у Реєстрі опубліковані понад 970 відповідних рішень судів.

«Тобто, щомісячно свої порушення оскаржують в середньому 60 водіїв. Свої претензії вони аргументують тим, що радар «приписав» їм чуже порушення. Опитані нами поліцейські підтвердили, що частина водіїв починають оскаржувати порушення прямо на місці. Водії заявляють, що швидкість перевищив інший водій, який їхав поруч. Не погоджуючись з порушенням, подають до суду, але, як правило, суди відмовляють їм», - розповіли патрульні.

За даними заступника глави Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, з жовтня минулого року копи склали понад 302 тис. протоколів на водіїв, які перевищили швидкість.

Всього в Україні зараз працюють 100 лазерних вимірювачів швидкості TruCam.