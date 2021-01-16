Київ перетворився на незручне, небезпечне для пересування та брудне місто
Ніхто з чиновників і політиків не хоче брати на себе відповідальність за кінцевий результат – порядок на вулиці і в місті
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Киев: у семи нянек дитя без глаза.
Вот городская улица.
- За проезжую часть и ее покрытие отвечает коммунальная корпорация Киевавтодор.
- Но за все заезды, выезды – КП «Дорожно-эксплуатационное управление района».
- Тротуар вообще может иметь много «ответственных» – то же КП «ДЭУ района», управляющая компания района, прилегающее ОСМД, ближайший магазин, ларек, торговая точка.
- Остановка общественного транспорта у дороги на тротуаре – ответственность «Киевпастранса». А если остановка с торговым ларьком, то отвечает уже ларек. При этом они отвечают только за ту территорию, что на тротуаре.
- Дорожное полотно – уже не их территория.
- Фонари освещения – «Киевгорсвет».
- Деревья и кусты – КП «Управление зеленых насаждений района».
- Светофоры, дорожные знаки и разметка – Национальная полиция и КП «Центр организации дорожного движения».
- Рекламный щит на тротуаре у дороги – КП «Киевреклама» и частный арендатор.
- Торговая точка – КП «Городской магазин» и частный арендатор.
- Неправильно припаркованные автомобили – Национальная полиция и КП «Киевтранспарксервис»
- Территория, где идет какое-то строительство – Инспекция архитектурно-строительного контроля и сам застройщик.
И это я еще не все вспомнил. Более дюжины ответственных организаций, предприятий и лиц! И все эти точки ответственности в городе могут располагаться на компактной общественной территории в несколько сот метров.
В результате мы имеем неудобный, опасный для передвижения, грязный, замызганый город. Перефразирую поговорку – у семи нянек город без глаза. В городе нет хозяина. Никто из чиновников и политиков не хочет брать на себя ответственность за конечный результат – порядок на улице и в городе.
Джерело: блог Ігоря Ляшенка