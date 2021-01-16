  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ляшенко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Київ перетворився на незручне, небезпечне для пересування та брудне місто

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Сьогодні у Києві відсутній господар - Київ перетворився на незручне, небезпечне для пересування та брудне місто
    Сьогодні у Києві відсутній господар

    Ніхто з чиновників і політиків не хоче брати на себе відповідальність за кінцевий результат – порядок на вулиці і в місті

    Мовою оригіналу

    Киев: у семи нянек дитя без глаза.

    Вот городская улица.

    • За проезжую часть и ее покрытие отвечает коммунальная корпорация Киевавтодор.
    • Но за все заезды, выезды – КП «Дорожно-эксплуатационное управление района».
    • Тротуар вообще может иметь много «ответственных» – то же КП «ДЭУ района», управляющая компания района, прилегающее ОСМД, ближайший магазин, ларек, торговая точка.
    • Остановка общественного транспорта у дороги на тротуаре – ответственность «Киевпастранса». А если остановка с торговым ларьком, то отвечает уже ларек. При этом они отвечают только за ту территорию, что на тротуаре.
    • Дорожное полотно – уже не их территория.
    • Фонари освещения – «Киевгорсвет».
    • Деревья и кусты – КП «Управление зеленых насаждений района».
    • Светофоры, дорожные знаки и разметка – Национальная полиция и КП «Центр организации дорожного движения».
    • Рекламный щит на тротуаре у дороги – КП «Киевреклама» и частный арендатор.
    • Торговая точка – КП «Городской магазин» и частный арендатор.
    • Неправильно припаркованные автомобили – Национальная полиция и КП «Киевтранспарксервис»
    • Территория, где идет какое-то строительство – Инспекция архитектурно-строительного контроля и сам застройщик.

    И это я еще не все вспомнил. Более дюжины ответственных организаций, предприятий и лиц! И все эти точки ответственности в городе могут располагаться на компактной общественной территории в несколько сот метров.

    В результате мы имеем неудобный, опасный для передвижения, грязный, замызганый город. Перефразирую поговорку – у семи нянек город без глаза. В городе нет хозяина. Никто из чиновников и политиков не хочет брать на себя ответственность за конечный результат – порядок на улице и в городе.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ Київрада благоустрій КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Михайло Глуховський
    Михайло Глуховський

    Журналіст

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies