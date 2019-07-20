Київська влада терміново має зайнятися організацією парковок і стоянок машин у дворах

Жителі кожного двору повинні самі вирішити, як їм паркувати там машини

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Во дворах городских домов сейчас за редким исключением царит право сильного и наглого. Это я о машинах и их владельцах.

Киевские власти срочно должны заняться организацией парковок и стоянок машин во дворах многоквартирных домов, внутри кварталов и микрорайонов. Сейчас они проблему игнорируют, как ее решать не знают в силу своей низкой квалификации.

Это планомерная работа, которая включает:



постоянный контроль (полиции в том числе) за парковкой с соблюдением правил и норм благоустройства;

освобождение дворов от неэксплуатируемых автомобилей и индивидуальных гаражей;

выделение мест, разрешенных для парковки, разметкой;

выделение разметкой мест, где парковка запрещена;

установка дорожных знаков, регулирующих движение во дворах;

закрепление мест для ночной парковки в индивидуальное пользование жильцами дома на условиях равноправия (включая тех жильцов, которые автомобиля не имеют).

Вообще-то жители каждого двора должны сами решить, как им парковать там машины. Но практика показывает, что справедливого и грамотного решения добиться сложно. Во дворах царит право сильного и наглого. Поэтому власти должны принять основополагающие правила, что можно, а что нельзя. Читайте також В ОБСЄ закликали українську владу завершити розслідування вбивства Шеремета Сьогодні, 21:29

Орбан хоче створити анклав на Закарпатті, - МЗС України Сьогодні, 17:42 Например, во дворах нельзя: ставить авто возле подъездов, загораживая проход, а также перегораживать пешеходные дорожки;

парковать во дворах машины коммерческого назначения (грузовики, бусы, прицепы);

парковать авто на длительный срок (где-то более суток, а где-то и более 20 минут), если это не индивидуально выделенное место;

физически ограждать или занимать пустое парковочное место (если оно не индивидуальное);

стоять с включенным двигателем;

сигналить. Естественно, проблему парковки не решить, не определив статус дворов и самих многоквартирных домов. Но это отдельная большая работа. Точно так же, как определить, а сколько, собственно, места можно отвести во дворах для парковки без ущерба для детских и спортивных площадок, газонов, беседок…

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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