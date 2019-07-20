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    Кличко показав, як танцює Київ

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    Кличко показав, як танцює Київ

    Київський міський голова оприлюднив відео про те, як кияни відпочивають від робочих буднів, танцюючи у парках і зонах відпочинку столиці

    Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook оприлюднив відео про те, як кияни відпочивають від робочих буднів, танцюючи в парках і зонах відпочинку столиці.

    «Друзі! Київ не тільки працює, кудись поспішає, рухається і метушиться. Київ іще й танцює! У літні дні чимало киян приходять в парки і зони відпочинку, щоб поринути у ритм танцю. Одні навчаються, інші - демонструють свою вправність у аргентинському танго, сальсі чи бачаті», - зазначив Кличко в дописі до відео.

    Так, активно відпочити й зарядитися позитивними емоціями від танцю в Києві можна вечорами з п‘ятниці до неділі у парку Шевченка, Маріїнському парку (в «Ракушці»), на Алеї художників і Поштовій площі.

     

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