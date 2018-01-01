Олімпіада та українське телебачення: взагалі незрозуміло, як це охарактеризувати

Коментатори не знають англійську мову і не можуть передати, що оголошується на арені. Українську теж знають погано

Мовою оригіналу Слежу за Олимпиадой. Несколько мыслей. 1. На многих стартах наши спортсмены занимают последние места. Надо ли было ехать в Корею такими статистами? Думаю, ехать надо максимальному количеству спортсменов. Для того, чтобы развивать в стране спорт, надо демонстрировать молодым спортсменам, что у них есть шанс, став лучшими в стране,

Коментаторів також варто готувати до Олімпіади

Коментатори не знають англійську мову і не можуть передати, що оголошується на арені. Українську теж знають погано

Мовою оригіналу

Слежу за Олимпиадой. Несколько мыслей.

1. На многих стартах наши спортсмены занимают последние места. Надо ли было ехать в Корею такими статистами? Думаю, ехать надо максимальному количеству спортсменов. Для того, чтобы развивать в стране спорт, надо демонстрировать молодым спортсменам, что у них есть шанс, став лучшими в стране, достичь высшей спортивной цели – состязаться на Олимпиаде. Это серьезная мотивация.

2. Телевизионная трансляция и комментарий – столь же важны, как и само соревнование. Комментаторов надо готовить к большим стартам с таким же усердием, что и спортсменов. Несколько лет, подводя к главному старту четырехлетия. А то мы платим миллионы за трансляцию и убиваем ее низкооплачиваемыми комментаторами. Нынешние комментарии – это боль. Мало того, что все комментарии из Киева, а значит никакого эффекта присутствия. Комментаторы не знают английского и не могут передать, что объявляется на арене. Украинский они тоже знают в основном плохо, словарный запас беден. Привлекли к комментированию профессиональных спортсменов. Это хорошо, но надо было бы их научить говорить.

3. Еще про комментаторов. Итоговые передачи «Олімпійська студія» - вообще не знаю, как охарактеризовать. Придурковатый стиль ведения. Ведущие в имидже экзальтированных великовозрастных студентов, далеких от спорта. Брррр.

Джерело: блог Ігора Ляшенка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»