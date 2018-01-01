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    Думки вголос

    Олімпіада та українське телебачення: взагалі незрозуміло, як це охарактеризувати

    Коментатори не знають англійську мову і не можуть передати, що оголошується на арені. Українську теж знають погано
    Мовою оригіналу Слежу за Олимпиадой. Несколько мыслей. 1. На многих стартах наши спортсмены занимают последние места. Надо ли было ехать в Корею такими статистами? Думаю, ехать надо максимальному количеству спортсменов. Для того, чтобы развивать в стране спорт, надо демонстрировать молодым спортсменам, что у них есть шанс, став лучшими в стране,
    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Сьогодні, 12:56
    • Розсилка
    Коментаторів також варто готувати до Олімпіади
    Коментаторів також варто готувати до Олімпіади

    Коментатори не знають англійську мову і не можуть передати, що оголошується на арені. Українську теж знають погано

    Мовою оригіналу

    Слежу за Олимпиадой. Несколько мыслей.

    1. На многих стартах наши спортсмены занимают последние места. Надо ли было ехать в Корею такими статистами? Думаю, ехать надо максимальному количеству спортсменов. Для того, чтобы развивать в стране спорт, надо демонстрировать молодым спортсменам, что у них есть шанс, став лучшими в стране, достичь высшей спортивной цели – состязаться на Олимпиаде. Это серьезная мотивация.

    2. Телевизионная трансляция и комментарий – столь же важны, как и само соревнование. Комментаторов надо готовить к большим стартам с таким же усердием, что и спортсменов. Несколько лет, подводя к главному старту четырехлетия. А то мы платим миллионы за трансляцию и убиваем ее низкооплачиваемыми комментаторами. Нынешние комментарии – это боль. Мало того, что все комментарии из Киева, а значит никакого эффекта присутствия. Комментаторы не знают английского и не могут передать, что объявляется на арене. Украинский они тоже знают в основном плохо, словарный запас беден. Привлекли к комментированию профессиональных спортсменов. Это хорошо, но надо было бы их научить говорить.

    3. Еще про комментаторов. Итоговые передачи «Олімпійська студія» - вообще не знаю, как охарактеризовать. Придурковатый стиль ведения. Ведущие в имидже экзальтированных великовозрастных студентов, далеких от спорта. Брррр.

    Джерело: блог Ігора Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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