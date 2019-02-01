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    Думки вголос

    Основні ознаки «Розумного міста». Чи є вони у Києва?

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Основні ознаки «Розумного міста». Чи є вони у Києва?

    Міські чиновники та активісти люблять слоган «Київ - смарт-сіті». Розумне місто, тобто

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    С трибуны этим слоганом козыряют, доклады делают, крупные конференции устраивают. И если общественных активистов мы отметим только позитивно: они молодцы, нацелены на перемены, тратят личное время и усилия на подчас безнадежную и невостребованную работу, – то городским чиновникам очень хочется помочь разобраться, что же такое на самом деле этот «смарт-сити».

    Вернее, так. Без чего никакой «Киев – смарт-сити» невозможен.

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    1. Нам говорят, что смарт-сити – это «электрический и беспроводной транспорт, интеграция транспортных моделей и устойчивая мобильность». На самом деле, смарт-сити начинается с подробного расписания общественного транспорта. Абсолютно всего транспорта, коммунального и частного, включая маршрутки. На каждой остановке должно быть поминутное расписание на каждый день по каждому маршруту. Должна быть схема транспортных маршрутов и указание пересадок. Естественно, расписание должно быть и в интернете. И естественно, оно должно соблюдаться с точностью до минуты.
    2. Чиновники-идеологи «смарт-сити» говорят, что умный город – это «установка камер видеофиксации». Более шести тысяч камер по городу уже поставили. На самом деле, в Киеве это превратилось в пример бесхозяйственности. Камеры стоят несколько лет, но ими никто не пользуется. Полиция данные с камер по горячим следам смотреть не хочет, суды записи не признают. Ни по ДТП, ни по другим правонарушениям. Вопиющий пример – разбой, грабежи и безудержное воровство на центральном желелезнодорожном вокзале, где сейчас люди просто боятся находиться. Но никакие камеры не помогают бездействующей полиции вычислить преступников, которые орудуют на вокзале месяцами и засветились на тысячах записей.
    3. В рамках идеологии «смарт-сити» чиновники любят такие слова: «окружающая среда, возобновляемая энергия, энергоэффективность, управление обращением с бытовыми отходами». На самом деле в городе есть, например, Дарницкая ТЕЦ, которая работает на угле, а золу сбрасывает в жилом микрорайоне. И никакие протесты жителей, никакие заключения экологов не влияют на  позицию городских властей, которые не собираются эту проблему решать. Про работу с отходами и говорить не приходится. В трехмиллионном городе есть единственный старый маломощный мусоросжигательный завод, который расположен вплотную к высотным жилым домам, посреди потенциальной рекреационной зоны. А раздельный сбор мусора в Киеве существует на уровне ручной сортировки бомжами.
    4. Как достижение «смарт-сити» преподносятся разные электронные сервисы. Это, безусловно, важно. Запустили он-лайн запись к врачу. И она даже кое-как работает. Моей маме на неделе надо пройти обследование у нескольких узких специалистов. Он решила это сделать, пройдя путь, который предлагается официально, в том числе путем онлайн-записи. Так вот, ей, как проживающей в Днепровском районе Киева, надо посетить четыре разных лечебных учреждения. И находятся они фактически в разных частях города. И все они с неопределенным статусом по платности, по возможности он-лайн записи и времени приема.
    5. Есть масса других задач, решение которых для Киева по какой-то причине невыполнимо, но решение которых целиком можно было бы назвать «смарт-сити по киевски». Например, то, как городские власти и коммунальные службы общаются с горожанами. Почти никак не общаются. В киевском метро есть огромные рекламные площади, ими заняты все стены. А объявления о важных фактах и изменениях движения печатаются на листиках формата А-4, А-3, почти не заметных в огромных вестибюлях.
    6. Заехал на днях в паркинг крупного торгового центра. Движение там строго регламентировано, проезды узкие. Но определять направление движения я должен по стрелкам на полу. Однако, грязь, ничего не видно, все авто едут наугад. Решило бы проблему размещение указателей и знаков на видном месте, но их нет. Не удивительно, что на этом, недавно открытом паркинге уже были столкновения машин. 
    7. И вообще, дорожная инфраструктура и ее обозначение – это основной способ общения города и передвигающихся по нему горожан. Но в Киеве это далеко не «смарт-сити». Это запыленные светофоры и знаки, которых не видно, дорожная разметка, которая живет один месяц в году и стирается. Это грязные обочины, которых не видно уже в сумерках.  

    Я привел всего несколько примеров того, чем должны быть озабочены городские власти в первую очередь. Да, с решением этих задач не модно выступать на международных форумах и конференциях. Засмеют, ведь эти задачи давно решены в других странах и городах. Но что делать? Надо признать, что наш город далеко отстал в развитии. И когда остальные сосредоточены на развитии электронных сервисов, нашим чиновникам в рамках инициативы «Киев – смарт-сити» надо учиться коммуницировать с бездомными и нищими, занимающимися в городе раздельной утилизацией мусора.

    Джерело: Сегодня

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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