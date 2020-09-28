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    Думки вголос

    Пил і бруд – головна проблема столиці

    • Ігор Ляшенко

      Видавець

    • Розсилка
    Пил і бруд – головна проблема столиці
    фото: medium.com

    Ніхто цієї проблеми не бачить

    Мовою оригіналу

    Вы обращали внимание на то, как после дождя машины на стоянках покрываются пыльными разводами? А как часто приходится вытирать пыль в доме? И вы понимаете, что пыль носится в воздухе, мы ею дышим?

    Вы знаете, что в городах США и Европы нет пыли и грязи? Они не моют машины, они не протирают тряпочкой сервант еженедельно, даже туфли редко чистят?

    Ни один кандидат в мэры или депутаты этой проблемы не видит. Вернее, все считают, что так и должно быть, это норма. Нет - это не нормально. Надо сделать так, чтобы в Киеве не было пыли и грязи. Там более, что объективных причин для этого нет. На город не сходят селевые потоки и его не накрывают пыльные бури.

    Чтобы уменьшить количество пыли, надо заасфальтировать все участки, которые сейчас или мелким гравием посыпаны, или где открытый грунт. Например, автостоянки на окраинных массивах почти все такие. Придется их хозяевам раскошелится на асфальт.

    Да, мы не сможем всю открытую землю в один год засеять травой. Просто потому что не умеем. Но ни одно колесо не должно безнаказанно заезжать в городе на открытую землю. И возле жилых домов тоже.

    Пыль и грязь с дорог надо убирать регулярно, а не раз в год весной.

    Перед зимой надо спросить у немецких или шведских специалистов, чем они посыпают улицы, чтобы они не пачкались, и посыпать так же. На год-другой надо пригласить зарубежных специалистов, чтобы поуправляли процессом и последили за соблюдением технологий.

    За заезд машиной на неасфальтированную территорию – штраф. За выезд грузовика со стройки с грязными колесами – штраф.

    Я думаю, пару лет – и пыли-грязи в Киеве мы не увидим.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    екологія Київ штраф столиця
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